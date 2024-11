Caxias inicia consulta pública para escolha de diretores e conselho tutelar - Divulgação

Publicado 27/11/2024 22:25

Duque de Caxias - Começou, nesta quarta-feira (27), o processo de consulta pública para a escolha de diretores, vice-diretores e membros do conselho escolar nas unidades municipais de ensino de Duque de Caxias. O pleito, que se estende até o dia 29, é uma oportunidade para a comunidade escolar exercer seu direito de participação na gestão democrática, a fim de promover uma educação mais inclusiva e alinhada às necessidades locais.



Na Escola Municipal Lions, localizada no bairro São Luiz, o primeiro dia ocorreu de forma organizada , com boa adesão dos alunos, pais e servidores. Segundo a presidente da Comissão Eleitoral Local (CEL), profa Ivana Paes Godinho, foi discutida junto ao corpo escolar, nos três turnos, a formação do comitê.

“Formada a comissão, teve uma reunião com o objetivo de receber orientação e um material explicativo”, declarou a docente.



A candidata ao cargo de diretora geral da Chapa 1, profa Monica Barboza Guedes, que busca a reeleição, chamou a atenção ao enfatizar propostas de renovação.

“Nós podemos, a qualquer momento, reavaliar nossas ações, a forma que estamos trabalhando e renovar, trazendo novas ideias e novos formatos de trabalho. Eu quero continuar fazendo o melhor, com abertura ao diálogo, ao respeito e às diferenças”, contou Guedes.



Já a candidata à vice-direção pela Chapa 2, profa Eliane de Moraes Cannuto, explicou as razões que a motivaram a concorrer ao cargo.

“Nosso objetivo é conduzir os trabalhos na unidade educacional de uma maneira diferente. É importante destacar que temos propostas e metas que não apenas dão continuidade ao que foi realizado pela gestão anterior, mas também visam concretizar o que ainda não foi feito”, afirmou. Segundo ela, o trabalho em equipe será fundamental para atingir esses objetivos. “Quando trabalhamos juntos, em prol de um propósito comum, os resultados se tornam mais consistentes e significativos”, finalizou Cannuto.