Trabalho de inteligência em segurança de Caxias faz moradores recuperarem celular

Publicado 27/11/2024 22:35

Duque de Caxias - A manhã desta quarta-feira (27/11) foi de alegria para cerca de 100 pessoas residentes no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, que conseguiram recuperar seus celulares roubados. Os aparelhos, entregues na sede do CISPBAF - Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, foram recuperados por policiais das delegacias de Duque de Caxias (59ª DP), Comendador Soares (56ª DP) e Mesquita (53ª DP). No ato da entrega, o proprietário do aparelho teve que apresentar documento de identificação com foto e o BO – Boletim de Ocorrência relacionado ao furto ou roubo do celular.

A entrega dos aparelhos aconteceu no auditório do CISPBAF, no bairro Jardim 25 de Agosto, onde também estiveram presentes o secretário Municipal de Segurança Pública do município, Dhiego Berg; o diretor do 3º DPA – Departamento de Polícia de Área da Polícia Civil, Márcio Francisco; o subsecretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu, Major Fogaça; o delegado titular da 53ª DP, Evaristo Pontes; o tenente-coronel Diogo Lima, chefe de monitoramento do CISPBAF, e policiais das equipes especializadas.



Na ocasião, o secretário Municipal de Segurança de Duque de Caxias, Dhiego Berg, falou dos avanços na área de segurança após a implantação do CISPBAF na Baixada Fluminense. Hoje, Duque de Caxias conta com 320 câmeras de monitoramento, sendo 135 com inteligência artificial. Ele também disse que o trabalho integrado entre as forças de segurança e o monitoramento por câmeras possibilitou a prisão de criminosos que agiam no município, em assaltos, furtos e roubos de cargas nos últimos meses.

Antes das entregas, as vítimas conversaram, lembrando os momentos de pânico. Carla Santos Aleixo da Costa, de 31 anos, moradora de Belford Roxo, foi roubada em junho.

“Os bandidos levaram minha bolsa com documentos, objetos pessoais e meu celular, que tinha comprado há menos de um mês, em 21 prestações e pago apenas uma. Quando recebi o aviso, pelo WhatsApp, pensei que fosse trote. Compareci à delegacia e fui informada sobre a recuperação do aparelho. Só tenho que agradecer o trabalho dos policiais da 59ª DP e desejar que outras pessoas consigam recuperar seus celulares”, disse Carla Santos.



Morador do bairro da Penha, no município do Rio de Janeiro, Wagner Melo, de 52 anos, disse que o aparelho estava com seu filho de 16 anos, que foi assaltado na saída de um jogo no Maracanã, em julho. O aparelho foi recuperado pela delegacia de Mesquita.



Suzi Gaioso Pereira, de 61 anos, moradora de Mesquita, disse que comprou um celular para sua neta de 15 anos. A menina foi abordada na saída da escola por um motoqueiro e ficou muita abalada, sendo necessário tratamento psicológico até o momento.



As autoridades policiais orientam a população a registrar o IMEI do aparelho no boletim de Ocorrência, que funciona como uma impressão digital. Através desse número, a polícia pode identificar os aparelhos e recuperá-los de forma mais rápida.