Centro de Saúde Auditiva de Caxias completa seis anos - Divulgação

Centro de Saúde Auditiva de Caxias completa seis anosDivulgação

Publicado 03/12/2024 20:22

Duque de Caxias - Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda completou seis anos de serviços e sendo referência em audiologia para milhares de pacientes de todo o estado. No último sábado (30), a Secretaria Municipal de Saúde promoveu mais um mutirão com a entrega de 2.400 aparelhos auditivos para 1.200 pacientes atendidos na unidade, que está localizada em prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.

Centro de Saúde Auditiva de Caxias completa seis anos Divulgação

A cerimônia contou com a presença da secretária Municipal de Saúde, dra Célia Serrano; do prefeito eleito, Netinho Reis; do secretário de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis; dos deputados federal Gutemberg Reis e estadual Rosenverg Reis, entre outras autoridades estaduais e municipais.



Nesses seis anos de funcionamento, o Centro de Saúde Auditiva já atendeu cerca de 56 mil pacientes e contabiliza mais de 438 mil procedimentos realizados, além da entrega gratuita de mais de 33 mil aparelhos auditivos. Na unidade municipal especializada, os pacientes têm acesso a exames de comprovação de surdez, encaminhamentos para tratamentos específicos, terapia fonoaudiológica e próteses. Todo o atendimento oferecido é gratuito. O local conta com dezenas de profissionais, entre eles fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos.

Centro de Saúde Auditiva de Caxias completa seis anos Divulgação



Outro diferencial da unidade é o programa de entrega de aparelhos para pacientes com deficiência auditiva, que tem melhorado a qualidade de vida de milhares de pacientes, de todas as idades, não só de Duque de Caxias, mas de todo o estado. Desde a sua fundação, a unidade de saúde tem sido um instrumento poderoso de transformação para pessoas que recebem acompanhamento na unidade, recuperando a audição para que retomem a vida em sociedade.



Morador do município de Magé, o senhor David de Souza Vieira, 72 anos, acompanhado de sua esposa Marli Alves, estava ansioso pelo momento de receber o seu primeiro aparelho auditivo. Como ele tem dificuldade na fala, foi a esposa Marli quem fez questão de agradecer o que chamou de “presente de natal”. Outro diferencial da unidade é o programa de entrega de aparelhos para pacientes com, que tem melhorado a qualidade de vida de milhares de pacientes, de todas as idades, não só de Duque de Caxias, mas de todo o estado. Desde a sua fundação, a unidade de saúde tem sido um instrumento poderoso de transformação para pessoas que recebem acompanhamento na unidade, recuperando a audição para que retomem a vida em sociedade.Morador do município de Magé, o senhor David de Souza Vieira, 72 anos, acompanhado de sua esposa Marli Alves, estava ansioso pelo momento de receber o seu primeiro aparelho auditivo. Como ele tem dificuldade na fala, foi a esposa Marli quem fez questão de agradecer o que chamou de “presente de natal”.

“Estamos muito felizes e agradecidos pela oportunidade de receber esse aparelho auditivo gratuitamente. Há muito tempo estamos esperando chegar esse dia e com certeza a qualidade de vida do meu esposo vai melhorar muito. Sou muito grata a Deus e à Prefeitura de Duque de Caxias por nos proporcionar essa vitória”, disse a emocionada Dona Marli.

Centro de Saúde Auditiva de Caxias completa seis anos Divulgação



O atendimento na unidade é realizado através de encaminhamento médico, de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. O atendimento na unidade é realizado através de encaminhamento médico, de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar do, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias.