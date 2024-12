Defesa Civil de Caxias discute defesa e bem-estar dos animais - Divulgação

Publicado 03/12/2024 20:16

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, através da Superintendência de Defesa Civil, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal e a 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DC), vai promover, nesta quarta-feira (04/12), a partir da 9h30, o 2º encontro do Fórum Permanente de Proteção Animal. O encontro, cujo objetivo é a discussão da defesa e do bem-estar dos animais em situações de calamidade, contará com a presença de autoridades e representantes da sociedade civil e será realizado no auditório da OAB, na Rua Dr. Ubiratan Marques, 100, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto.

É importante lembrar que as autoridades e a população desempenham papel importante na proteção dos animais durante situações de calamidade, sendo fundamentais para sua sobrevivência e proteção, disponibilizando abrigos temporários e assistência veterinária de emergência. É importante também sensibilizar a população, tendo em mente a necessidade de se cuidar dos animais durante essas ocorrências, incentivando a adoção responsável e ações solidárias.