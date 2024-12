Estilista de Caxias transforma sonhos em realidade na Serra Fluminense - Divulgação

Estilista de Caxias transforma sonhos em realidade na Serra FluminenseDivulgação

Publicado 03/12/2024 20:48

Duque de Caxias - Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o estilista Guilherme Tavares é o nome por trás do evento ‘Natal da Serra Sustentável e Solidário’, que acontece em Petrópolis até o dia 29 de dezembro. Guilherme, que cresceu em meio à simplicidade e às tradições da Baixada, sempre alimentou o sonho de transformar suas criações em experiências únicas, capazes de emocionar e encantar.



Com raízes fincadas em uma família de artesãos, costureiros e bordadeiras, e inspirado pelo bisavô alfaiate, Guilherme descobriu sua paixão pela arte ainda na infância, quando começou a desenhar. O estilista trilhou um caminho marcado pela inovação e dedicação, levando consigo as raízes de Duque de Caxias em cada projeto.



Seu mais recente projeto, o "Natal da Serra Sustentável e Solidário", é a síntese dessa trajetória. Realizado em Petrópolis, o evento não apenas exalta a magia do Natal, mas também reforça a importância da sustentabilidade e da solidariedade, valores que Guilherme carrega desde a infância.



O estilista, que sempre esteve envolvido com moda sustentável e projetos sociais, traz para o evento deste ano uma campanha especial de apadrinhamento em prol da AMICCA (Associação da Infância com Câncer), localizada em Botafogo. O ponto alto da campanha será no dia 7 de dezembro, com um evento beneficente no Chalé da Serra, em Petrópolis, que abrirá suas portas para arrecadação de doações, mantimentos e itens essenciais destinados às crianças atendidas pela associação.



As crianças terão um dia especial, repleto de atividades que prometem trazer o verdadeiro espírito natalino, marcado por alegria, esperança e amor. Guilherme destaca a importância da iniciativa:

“É uma forma de unir a comunidade em torno de um propósito maior, ajudando quem mais precisa e celebrando o verdadeiro sentido do Natal.”



O projeto reúne elementos tradicionais e contemporâneos, com referências natalinas de três continentes, fruto de anos de estudos e viagens.

“Quis trazer um pouco da minha essência, das festas populares e da alegria que sempre vivi na Baixada, para criar o melhor Natal da cidade imperial. É uma forma de honrar minhas origens e oferecer algo especial à comunidade”, destaca o estilista.



Além do sucesso no campo dos eventos, Guilherme também é reconhecido por seu trabalho como designer de moda, criando peças sob medida que refletem sofisticação e personalidade. Suas criações já vestiram celebridades, e personalidades em momentos especiais, sempre com um toque exclusivo e autêntico.



Para ele, a conexão com Duque de Caxias é um pilar fundamental:

“A Baixada me ensinou sobre resiliência e criatividade. Tudo o que faço tem um pouco desse espírito guerreiro que só quem cresce lá entende. É uma região cheia de talentos e histórias inspiradoras, e eu me orgulho de ser parte disso”, afirma.