Teatro Raul Cortez foi porjetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer - Divulgação

Teatro Raul Cortez foi porjetado pelo arquiteto Oscar NiemeyerDivulgação

Publicado 03/12/2024 20:42

Duque de Caxias - Na programação de dezembro do Teatro Raul Cortez tem o stand-up “Completamente Perdido”, com Henrique PC; “Aventura Congelante”, uma adaptação para os palcos do musical Frozen; “Moana: a EDAM num Mar de Aventuras”; “Docelandia - o Mecanismo do Amor”; “Natal Encantado” e muito mais.

Veja a programação completa:

- Ritchie

Data: 3 de dezembro (terça-feira)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$ 2,50. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro;

- Henrique PC em Completamente Perdido

Data: 5 de dezembro (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 10,00;

- Toca + Circo 2024

Data: 6 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$ 30,00;

- Aventura Congelante

Data: 7 de dezembro (sábado)

Horário: 11h

Ingressos: a partir de R$ 44,00;

- Moana: a EDAM num Mar de Aventuras

Data: 7 de dezembro (sábado)

Horário: 15h

Ingressos: a partir de R$ 30,00;

- Estúdio de Dança Sonia Castilho

Data: 8 de dezembro (domingo)

Horário: 14h

Ingressos: a partir de R$ 20,00;

- Musical Arca de Noé

Data: 10 de dezembro (terça-feira)

Horário: 19h30

Ingressos: a partir de R$ 30,00;

- Cerimonial de 20 anos ETM Musical

Data: 11 de dezembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$ 39,00;

- Natal dos Trolls

Data: 12 de dezembro (quinta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$ 40,00;

- Centro de Dança Anelly

Data: 13 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 18h30

Ingressos: a partir de R$ 35,00;

- O Quebra Nozes

Data: 14 de dezembro (sábado)

Horário: 10h30

Ingressos: entrada gratuita;

- Espetáculo MF Studio de Dança - A Bela e a Fera

Data: 14 de dezembro (sábado)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$ 45,00;

- Docelandia - o Mecanismo do Amor

Data: 15 de dezembro (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$ 35,00;

- O Que é Ser CEMM

Data: 18 de dezembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$ 20,00;

- O Grande Eu Sou

Data: 20 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 18h30

Ingressos: a partir de R$ 40,00;

- Natal Encantado

Data: 21 de dezembro (sábado)

Horário: 15h

Ingressos: a partir de R$ 25,00;

- Meu Malvado Favorito com chegada do Papai Noel

Data: 22 de dezembro (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: mais informações com a bilheteria do Teatro;

O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias – RJ.

Os ingressos estão disponíveis para compra pelo link: https://linktr.ee/Teatroraulcortez

A programação está sujeita a alteração.