Duque de Caxias vai ganhar duas novas UPHsDivulgação

Publicado 03/12/2024 20:33

Duque de Caxias - Duque de Caxias é reconhecida como a capital da saúde no estado do Rio de Janeiro. Esse título é fruto de muito investimento e compromisso do governo municipal em oferecer o que há de melhor em saúde pública e serviços essenciais para a população. Além da reforma e ampliação de todas as unidades da rede, a prefeitura está transformando a saúde com novas unidades pré-hospitalares (UPH) em Xerém e Imbariê.

Em Xerém, na Rua Pastor Manoel Avelino de Souza, a UPH terá 13,9 mil m², será referência em atendimentos para pacientes adultos e infantis, e fará procedimentos cirúrgicos. A unidade será fundamental para atender à demanda da região, que tem uma população de aproximadamente 65 mil pessoas.

Assim como em Imbariê, na Avenida Coronel Sisson, onde a nova unidade também vai contar com equipamentos de última geração, terá 17 consultórios, enfermarias e salas para atendimentos especializados. Cerca de 33 mil pessoas moram no bairro, que fica no terceiro distrito, e poderão utilizar a nova unidade em breve.

Os espaços vão funcionar com serviço de emergência em regime de plantão de 24 horas, com classificação de risco, salas de hipotermia (adulto e infantil), de vacina, ortopedia, isolamento, 50 leitos e CTI (Centro de Terapia Intensiva). Os ambulatórios terão especialistas nas áreas de cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, ginecologia, infectologia, odontologia, ortopedia, pediatria e psiquiatria.

As unidades vão disponibilizar ainda os programas de diabetes e hipertensão, DST/HIV, saúde do homem/idoso, saúde da mulher/criança, adolescente, planejamento familiar, tabagismo, tuberculose e hanseníase.