Caxias recebe 4º Encontro Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - Divulgação

Publicado 03/12/2024 20:38

Duque de Caxias - A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC) realizou, no auditório da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, o 4º Encontro Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A programação teve como destaque a palestra "Equipamentos e Programas de Segurança Alimentar e Nutricional", ministrada por Victor Hugo Miranda, superintendente de Estado da Segurança Alimentar Nutricional (SAN) da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro e Claudia Olsieski da Cruz, Coordenadora Estadual de Gestão do SISAN (SUPSAN/SEDSODH).

Durante a exposição, Miranda proporcionou ao público um ambiente enriquecedor, promovendo uma troca de conhecimentos e experiências práticas na área. A reunião também reforçou o compromisso com a Meta 1.8 do 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias, que visa realizar encontros para tratar de temas relacionados à Segurança Alimentar e Nutricional.