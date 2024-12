Firjan Sesi: escola de Caxias participa de Torneio de Robótica no Rio - Divulgação

Firjan Sesi: escola de Caxias participa de Torneio de Robótica no RioDivulgação

Publicado 03/12/2024 20:54

Duque de Caxias - Com temas que remetem a soluções inovadoras para os oceanos, a temporada 2024/2025 do “Torneio SESI de Robótica - Regional Rio de Janeiro Powered by Equinor” acontece nos dias 4 e 5 de dezembro, das 10h às 18h, na Arena 2 do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, e está com inscrições abertas gratuitamente para o público por meio deste link. Participam desta edição 48 equipes, num total de 390 estudantes de 9 a 15 anos de escolas públicas, privadas, ONGs e equipes de garagem (formada por grupo de amigos sem vínculo escolar) de todo o estado do Rio.



Nesta edição, haverá duas competições cujo tema central é a busca por soluções inovadoras para os oceanos: na “FIRST LEGO League Challenge (FLLC)”, sob o tema “Submerged”, estudantes de 9 a 15 anos são desafiados a projetar e construir robôs de pequeno porte, além de réplicas em miniaturas, feitos com peças de Lego. Já no “FIRST® Tech Challenge (FTC)”, com o tema “Into the deep”, equipes de até 15 estudantes a partir do 8º ano até o Ensino Médio, são desafiadas a projetar, construir, programar e operar robôs semi-industriais para competir em um desafio em formato de aliança. Os vencedores se classificam para a etapa nacional, onde vão competir por uma vaga no mundial em Houston, EUA, em 2025.



A equipe Millennium Robots, da Escola Firjan SESI Caxias participa do torneio com um projeto alinhado com a realidade de regiões da Baixada Fluminense. O trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema autônomo para o monitoramento ambiental, com foco na captação de resíduos sólidos em águas fluviais e na análise da qualidade da água.



“A robótica educacional estimula o desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais, a partir de uma lógica de solução de problemas reais, do entorno social dos estudantes, e sempre associada ao trabalho colaborativo. Este torneio culmina o trabalho desenvolvido pelas equipes nos últimos meses, com os alunos usando os conhecimentos que eles trazem das disciplinas escolares, associados à tecnologia e à robótica, para buscar soluções para um mundo melhor. Isso faz com que percebam a ciência e a tecnologia como reais possibilidades de futuro”, ressalta o gerente de Educação Básica da Firjan, Vinicius Mano.



A FLL envolve quatro avaliações: Core Values, Design do Robô, Desafio Robô (arena) e Projeto de Inovação, que correspondem à qualidade e profundidade das pesquisas científicas, trabalho em equipe, montagem e programação realizadas para desenvolver as missões e o funcionamento em si. Já na FTC são avaliados ainda outros atributos como inovação e a criação de estratégias de gerenciamento dos projetos.



Sobre o Torneio



Os temas são diferentes a cada temporada, e já envolveram desde propostas para tornar as pessoas mais ativas na região onde vivem até soluções para cidades inteligentes, amenizando impactos ambientais, econômicos ou sociais. Fundada em 1989, a FIRST é uma organização americana que promove competições de robótica para inspirar jovens a se tornarem líderes nas áreas de ciência e tecnologia.



A Firjan SESI organiza e participa das competições com o objetivo de estimular a criatividade e o pensamento científico, desenvolver habilidades de trabalho em equipe e resolução de problemas e despertar o entusiasmo nessas áreas.

“O Torneio é um programa internacional de exploração científica, projetado para fazer com que crianças e jovens se entusiasmem pela ciência e tecnologia e adquiram habilidades valiosas de trabalho e de vida”, explica Thiago Camara, analista de Educação Básica da Firjan.



Serviço:



Torneio SESI de Robótica - Regional Rio de Janeiro Powered by Equinor



Data: 4 e 5 de dezembro, das 10h às 18h



Local: Parque Olímpico da Barra (Arena 2): Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro



Inscrições gratuitas no link: http://firjan.com.br/torneiosesirobotica