Teatro Raul Cortez, em Caxias, é o maior espaço cultural da Baixada - Divulgação

Publicado 04/12/2024 21:54

Duque de Caxias - Inaugurado em 2006 e projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, o Teatro Municipal Raul Cortez conta com o terceiro maior palco do estado do Rio de Janeiro. Recentemente, passou por uma grande reforma que modernizou, deu mais conforto e segurança para artistas e público. O Raul Cortez é o maior espaço público cultural da região da Baixada Fluminense.

Com a revitalização, foi instalado um novo equipamento de ar condicionado central, um moderno sistema contra incêndio, as instalações elétricas foram renovadas e o teatro recebeu novas cadeiras acolchoadas. Nelas, pessoas com deficiência e cadeirantes têm espaço reservado na primeira fila, garantindo a acessibilidade do local.

O espaço conta com um grande palco, com 328 m². Um dos diferenciais que também chama muita atenção é a chamada ‘boca para fora’ do palco, que possibilita que o público possa assistir às apresentações na Praça do Pacificador, de forma gratuita e ao ar livre. A reforma foi também uma oportunidade para melhorar aspectos funcionais, ampliando, por exemplo, a oferta de banheiros no local.

O teatro foi reaberto com segurança aprimorada. Portas corta-fogo foram instaladas nas saídas da plateia para facilitar a evacuação em caso de incidente. O sistema contra incêndio inclui extintores e hidrantes com mangueiras novas e conectados com bombas de pressurização. Detectores que disparam sinais sonoros em caso de fumaça também foram instalados, formando um sistema moderno e bem sinalizado.