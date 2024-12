Cirurgias bariátricas no Hospital Saracuruna atendem 800 pacientes em dois anos - Divulgação

Cirurgias bariátricas no Hospital Saracuruna atendem 800 pacientes em dois anosDivulgação

Publicado 04/12/2024 21:48

Duque de Caxias - Em julho de 2022, a Prefeitura de Duque de Caxias deu início aos atendimentos do programa de cirurgia bariátrica do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, garantindo um avanço importante na qualidade de vida da população com obesidade e que enfrenta essa condição de saúde. Em pouco mais de dois anos de funcionamento, o programa já atendeu a aproximadamente 800 pacientes.

A iniciativa foi implantada na unidade como parte do processo de reestruturação pelo qual o hospital vem passando desde a municipalização. A unidade passa por uma grande reforma geral, com o apoio do governo do estado, com a compra de novos equipamentos e a ampliação de leitos e salas de cirurgias.

A mudança na vida dos pacientes vai muito além da melhora nas condições físicas e estéticas, que são consequências esperadas após as cirurgias. Os maiores ganhos com o procedimento são a diminuição dos índices de diabetes, infartos e outras doenças causadas em decorrência da obesidade.

Todas as cirurgias bariátricas realizadas no hospital são monitoradas através do sistema de regulação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). O primeiro atendimento é realizado nas unidades da rede de atenção primária da saúde do município, através dos programas de acompanhamento nutricional, endocrinologistas, psicólogos e clínicos.