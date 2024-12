Câmara sedia cerimônia de entrega de certificados a alunos do PTPA - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 03/12/2024 21:18

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias sediou uma solenidade para contemplar os adolescentes concluintes dos cursos oferecidos através do PTPA – Programa Trabalho Protegido na Adolescência, uma das iniciativas da Fia (Fundação da Infância e da Adolescência). O público alvo é composto por adolescentes em vulnerabilidade social.

Roseli Santos é coordenadora do PTPA – Duque de Caxias e compôs a mesa junto com o Vereador Catiti (PDT), a gerente do PTPA Patrícia Ribeiro, o psicólogo Paulo Henrique Santos do Patrocínio e alguns professores do curso. Roseli comentou os avanços perceptíveis nos jovens que integram o programa, “muitos deles saem do PTPA sonhando em cursar faculdade, em ingressar em uma universidade e isso é muito gratificante. Esses jovens começam a traçar os futuros através do programa.”Inúmeros profissionais são envolvidos no processo de seleção e condução dos cursos. O objetivo do PTPA é inserir o adolescente no contexto corporativo através do aprendizado e do estágio em instituições do próprio Estado. Patrícia Ribeiro esteve radiante no evento com a conquista dos jovens, “a equipe da sede, a equipe que gerencia, fica muito feliz de poder participar deste momento, podendo ver como esses adolescentes se dedicaram ao curso e conquistaram o êxito da conclusão”.