Centro de Reabilitição já fez mais de 1,4 milhão de atendimentos em Caxias

Publicado 05/12/2024 19:01

Duque de Caxias - O CER IV – Centro Especializado em Reabilitação – já fez mais de 1,4 milhão de atendimentos em pouco mais de cinco anos de funcionamento. Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias, em fevereiro de 2019, a unidade se tornou uma referência para pacientes de todo o estado do Rio, oferecendo serviços gratuitos de reabilitação para pessoas com deficiência intelectual, física, auditiva e visual, com profissionais altamente capacitados.



O centro é uma unidade da rede municipal de saúde, que oferece tratamentos gratuitos e especializados nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, audiometria, terapia ocupacional, psicologia, ortopedia, nutrição, assistência social, neurologia, neuropediatria, oftalmologia, ortóptica, otorrinolaringologia, urologia, psiquiatria e clínica geral.

Além de manter o único polo de ostomizados do município, a unidade realiza também exames laboratoriais, eletroencefalograma, testes neuropsicológicos e exame BERA (que avalia todo o sistema auditivo). O CER IV conta ainda com cinco vans, sendo três delas adaptadas, com acessibilidade para o transporte de pacientes. Os veículos adaptados contam com mecanismo de acesso para pessoas comO CER IV funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. A unidade fica na Avenida República do Paraguai, s/ nº, no Sarapuí, ao lado da Escola do Futuro, em Duque de Caxias.