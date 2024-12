Prefeitura de Caxias realiza evento de ações práticas de proteção de dados - Divulgação

Publicado 05/12/2024 19:06

Duque de Caxias - Duque de Caxias deu um passo importante, nesta quinta-feira (05/12), em direção à modernização e à transparência no tratamento de informações. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo, promoveu, no auditório, o evento inaugural das ações práticas de proteção de dados na cidade.



O encontro contou com a presença de representantes de diversas áreas da administração pública e incluiu uma palestra ministrada pelo Dr. Renato de Araújo Cid Santa Rita, advogado, membro da Comissão de Privacidade da OAB/RJ e do Grupo de Trabalho em Privacidade da FIESP.

Durante o evento, o prefeito Wilson Reis ressaltou a importância da iniciativa para a gestão pública. Durante o evento, oressaltou a importância da iniciativa para a gestão pública.

"Estamos comprometidos em garantir que os dados pessoais dos cidadãos de Duque de Caxias sejam tratados com responsabilidade e em conformidade com a legislação vigente. Este evento marca o início de um trabalho contínuo para proteger as informações e garantir a transparência e a eficiência no serviço público", finalizou o Chefe do Executivo Municipal.