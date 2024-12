SMS inicia a campanha do Dezembro Vermelho, o mês de conscientização e combate à Aids. - Divulgação

Publicado 09/12/2024 18:03

Duque de Caxias - O Dia Mundial de Luta Contra a Aids é comemorado no dia 1° de dezembro. Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, levará a campanha Dezembro Vermelho, com ações educativas de conscientização e de testagem para o HIV/Aids, para unidades de saúde do município.

A campanha, instituída pela Lei Municipal nº 2.765/2016 e reforçada pela Lei Federal nº 13.504/2017, marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV/Aids, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas.

Muitas pessoas passam a vida sem testar para o HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A realização periódica da testagem é importante na luta contra as infecções. Por isso, é importante se informar e solicitar a testagem nas unidades de saúde do município. O teste é realizado durante todo o ano, de forma gratuita e sigilosa, nas unidades da rede municipal de saúde.

As ações especiais pelo Dezembro Vermelho, com campanha educativa e testagem rápida, acontecerá nos seguintes locais:

* 10/12, Terça-feira – O8h às 12h

USF Parada Angélica

Rua Evaristo de Moraes, 187 – Vila Bernadete;

* 16/12, Segunda-feira – 09h às 12h

UBS Abdul Nasser Haikal

Rua Marquês de Baependi, 15 – Jardim Primavera;

* 16/12, Segunda-feira – 09h às 12h

UPH Imbariê

Rua Santa Catarina, s/n. - Imbariê;

* 18/12, Quarta-feira – 09h às 12h

UBS Dr. Iveraldo Carvalho Pessoa (UBS Cangulo)

Rua Bartolomeu Fagundes, s/n. – Jardim Balneário Ana Clara;

* 20/12, Sexta-feira – 09h às 11h30

USF Taquara

Estrada Cachoeira das Dores, s/n – Taquara;

* 27/12, Sexta-feira – 08h às 11h

UPH Saracuruna

Av. Presidente Roosevelt, s/n – Parque Uruguaiana.

Entre os dias 10 e 13 de dezembro, o município de Duque de Caxias receberá a 22ª edição do ENONG - Encontro Nacional de Ongs, Redes e Movimentos de Luta Contra a Aids. O evento acontecerá no campus da Universidade Unigranrio Afya, localizado no bairro Vinte e Cinco de Agosto, no primeiro distrito do município.