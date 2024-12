Fazenda Paraíso, em Caxias, oferece tratamento para dependentes químicos - Divulgação

Fazenda Paraíso, em Caxias, oferece tratamento para dependentes químicosDivulgação

Publicado 09/12/2024 18:02

Duque de Caxias - Em dezembro de 2021, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou a Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, em Xerém. O local possui alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes. As instalações contam ainda com um canil público e um cemitério para cães e gatos.

O projeto, inspirado em outros modelos de sucesso do Brasil e do exterior, é uma realização da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal. A iniciativa atende dependentes químicos de Duque de Caxias, de todo o Rio de Janeiro e também de outras regiões do país.

O projeto transforma a vida de milhares de pessoas, com justiça social, dignidade e respeito. Além de tratarem as dependências químicas, os internos participam de cursos profissionalizantes que garantem novas oportunidades após o processo terapêutico.