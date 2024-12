Assistência Social de Caxias realiza última reunião do ano - Divulgação

Publicado 09/12/2024 18:09

Duque de Caxias - O Conselho Municipal de Assistência Social realizou a última Reunião Ordinária do ano no Complexo de Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos, no bairro Centenário. O encontro teve como foco a discussão e deliberação de pautas importantes para a política de assistência social.

Durante a reunião, foram aprovadas as prestações de contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) do exercício de 2023. Também foi definido o calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) para 2025.

Na ocasião, foram apresentados informes sobre diversas atividades realizadas e participações do CMAS ao longo do ano, como a Capacitação do SUAS, Censo SUAS 2024 – Entidades, a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) no G20 Social, entre outras ações.