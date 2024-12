Firjan SENAI Caxias é medalha de prata na maior competição de tecnologia do país - FOTO PAULA JOHAS/Divulgação

Publicado 09/12/2024 18:16

Duque de Caxias - Alunos da Escola Firjan Senai SESI Caxias estão entre os vencedores da Maratona Tech, a maior competição de tecnologia entre escolas do Brasil. A equipe formada por cinco estudantes foi medalha de prata entre os mais de 200 mil inscritos, representando cerca de 4 mil instituições de ensino de todo o país. A conquista é resultado do Projeto Safemove, um aplicativo que oferece soluções inovadoras para contribuir com a maior acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCD’s) no cotidiano e até em atividades profissionais.

O sistema criado pelos alunos do curso Técnico em Automação, do Novo Ensino Médio (NEM), auxilia no tráfego de pessoas com deficiência visual ou com baixa visão. O aplicativo, que também pode ser instalado em smartwatch para promover a segurança e mobilidade do usuário, possui recursos de sinalização visual, sonora entre outros.

O Safemove sincroniza dados de outros sistemas que possibilitam o acesso a informações de geolocalização, semáforos, transporte público e locais com acessibilidade em tempo real para o usuário. Por meio de uma assistente virtual, batizada pelos alunos como, Tiffi, são dadas as coordenadas necessárias para que o usuário siga por uma rota segura até chegar aos destinos definidos.

Os alunos passaram por etapas classificatórias, levando a escola Firjan SENAI Caxias para a final da competição com outras 100 instituições de diferentes estados, sendo uma das 20 representantes da Região Sudeste. Os jovens participaram do desafio de pensar alternativas que tornassem a tecnologia uma aliada para pessoas com limitações, especialmente nos ambientes de trabalho.

“Foi uma experiência muito bacana. É a primeira vez que participamos da maratona. Os alunos são constantemente incentivados a participarem do programa de desenvolvimento de projetos integradores para solucionar problema com o uso da tecnologia e para esse projeto, eles pesquisaram uma demanda real de acessibilidade e mobilidade das pessoas com deficiência”, destacou o instrutor da Educação Profissional técnica da Firjan SENAI SESI, Bryan Cupello.

Na primeira fase da competição, os instrutores da Firjan Senai Caxias, além do Bryan, os colaboradores Erik Pereira da Silva e Ana Carla Ferreira Menezes, aplicaram o desafio em sala de aula, com 65 alunos do NEM Automação e TI. Os alunos pesquisam sobre tecnologia e carreiras para desenvolver projetos com protótipos a partir de aplicativos que auxiliassem no uso da tecnologia para melhorar a acessibilidade para PCDs.

Os alunos Ester Marcia Ramos dos Santos, Júlia Alves Ferreira dos Santos, Maria Eduarda Santiago do Nascimento, Matheus Rodrigues Ferreira da Silva e Thiago Magalhães Patrício de Lima conquistaram o 1° lugar na fase um da competição. Na fase dois, os estudantes foram submetidos a exercícios sobre lógica, que resultou na medalha de prata na maior competição de tecnologia entre escolas do país.

“Ter recebido esse prêmio foi algo gratificante demais. Ainda mais sendo sobre um tema tão relevante, que vem ganhando notoriedade. É muito importante que esse assunto ganhe a abrangência. É preciso pensar em alternativa para a população que necessita de maior acessibilidade e temos recursos tecnológicos que podem ser aproveitados”, destacou a aluna Ester Marcia Ramos dos Santos, lembrando que o projeto também foi premiado em outra competição, a HackAÇU, uma maratona de inovação promovida pelo Porto do Açu e o Cais Açu Lab.

A participação de competições como essas faz parte do cronograma de ações da escola Firjan SENAI Caxias e funcionam como incentivo para que os alunos apliquem o que aprenderam em sala de aula, em soluções para sociedade.