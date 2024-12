Maternidade de Santa Cruz da Serra realizou mais de 25 mil exames da orelhinha - Divulgação

Publicado 09/12/2024 18:14

Duque de Caxias - Em junho de 2020, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, entregava à população a nova Maternidade de Santa Cruz da Serra, localizada no terceiro distrito. Desde então, a unidade se tornou uma referência para gestantes de todo o estado.

Os números de serviços prestados nesses quatro anos reforçam a importância da maternidade municipal, não só para as gestantes de Duque de Caxias, mas também para aquelas que vêm de outros municípios em busca de atendimento. De junho de 2020 até novembro de 2024, a maternidade realizou 14.964 partos normais e 9.537 cesáreas. Nesse período também foram registrados 129.656 atendimentos e 30.122 internações.



Nesta segunda-feira, 09 de dezembro, Dia do Fonoaudiólogo, a Maternidade de Santa Cruz da Serra não só prestou uma homenagem aos profissionais da saúde, como também comemorou os números expressivos conquistados pelos profissionais do setor de Fonoaudiologia, contabilizando 25 mil exames da Orelhinha (Triagem Auditiva Neonatal) e da Linguinha (Diagnóstico da “língua presa”) realizados.



“Hoje é um dia muito especial para o setor de Fonoaudiologia e todas as equipes da maternidade. Além de prestarmos homenagem a esses profissionais, também estamos comemorando os resultados alcançados, com a marca de 25 mil exames da Orelhinha e da Linguinha realizados. São quatro anos prestando esse importante serviço, com a avaliação precoce de todos os recém-nascidos”, destacou a Fonoaudióloga.

Além de realizar os exames auditivos (teste da Orelhinha), atendendo pacientes internos e externos, a Maternidade de Santa Cruz da Serra também realiza o teste da Linguinha, garantindo um cuidado integral e especializado desde os primeiros dias de vida. Após a avaliação do frênulo lingual, caso seja identificada alguma alteração que comprometa a amamentação ou outras funções orais, o paciente pode realizar a frenotomia diretamente na unidade maternal. Esse procedimento é conduzido em parceria com a dra. Lindinalva Cavalcante, especialista em Bucomaxilofacial, assegurando precisão e segurança em cada intervenção.

“Até o momento, a unidade realizou mais de 2.300 procedimentos de frenotomia, todos sem intercorrências. Esse histórico positivo reflete o compromisso de toda equipe com a qualidade e o bem-estar dos pacientes. Nosso objetivo é proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, promovendo o desenvolvimento saudável dos bebês e o conforto das famílias que confiam nos serviços oferecidos na maternidade”, reforçou a coordenadora.



O que são os Testes da Orelhinha e da Linguinha?

O “Teste da Orelhinha” ou Triagem Auditiva Neonatal é um exame muito importante e que têm como objetivo detectar se o recém-nascido tem problemas ou não de audição, este exame faz parte do protocolo de triagens essenciais e obrigatórias para todos os recém-nascidos. A recomendação é que o exame seja realizado em até 30 dias de vida.

O “Teste da Linguinha” é uma avaliação validada e padronizada, que têm por finalidade diagnosticar e indicar o tratamento precoce das limitações dos movimentos da língua, causadas pela “língua presa”, que podem comprometer funções importantes exercidas pela mesma, como sugar, engolir, mastigar e falar. O exame deve ser realizado o mais cedo possível, preferencialmente no primeiro mês de vida, para evitar possíveis alterações referentes às estruturas avaliadas.



A Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra funciona em regime de plantão 24 horas, atendendo mulheres com gravidez de risco habitual. A unidade está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.