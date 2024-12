Hospital do Olho de Caxias já fez mais de 6,6 milhões de atendimentos - Divulgação

Publicado 11/12/2024 17:38

Duque de Caxias - Referência em todo o estado, o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito é a primeira unidade municipal especializada em oftalmologia com atendimento inteiramente gratuito da Baixada Fluminense. O hospital foi inaugurado em 2017 e impressiona pelo alto rendimento, contabilizando mais de 6,6 milhões de atendimentos realizados, incluindo mais de 4,6 milhões de exames e mais de 1,8 milhões de consultas. Os números de procedimentos também são expressivos, com mais de 190 mil cirurgias de catarata, 800 transplantes de córnea e mais de mil cirurgias de estrabismo.

Recentemente, um novo procedimento cirúrgico passou a ser feito no hospital e se tornou uma grande inovação devido a abordagem e resultados promissores. O implante em gel Xen é um tratamento cirúrgico minimamente invasivo, que leva apenas cinco minutos para ser feito e é utilizado para o tratamento do glaucoma, que tem demonstrado ótimos resultados e uma recuperação muito mais tranquila para os pacientes. Esse tipo de tratamento só estava disponível na rede privada e, agora, o Hospital do Olho passa a ser o primeiro hospital público a fazer a cirurgia de forma gratuita pelo SUS.

O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito funciona de segunda a domingo e não atende emergências. A unidade fica na Praça do Laureano, 1.135, bairro Dr. Laureano, em Duque de Caxias.