Equinovida oferece tratamento para crianças com deficiência em Caxias - Divulgação

Equinovida oferece tratamento para crianças com deficiência em CaxiasDivulgação

Publicado 11/12/2024 17:36

Duque de Caxias - Em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, a Prefeitura vem desenvolvendo um trabalho gratuito, diferenciado e fundamental na reabilitação e tratamento de pessoas com deficiência. No Equinovida, crianças a partir de três meses até 13 anos de idade são atendidas por uma equipe multidisciplinar e recebem acompanhamento psicopedagógico, pedagógico, psicológico, fonoaudiológico, de terapia ocupacional, fisioterapia e assistência social.

A equinoterapia é um dos principais tratamentos de reabilitação para as crianças com limitações físicas ou mentais. Isso porque ela consegue alcançar excelentes resultados com problemas relacionados aos movimentos dos quadris e coluna vertebral, dando, aos pacientes, mais firmeza e equilíbrio ao montar no animal. Segurar e guiar as rédeas são atividades capazes de resultar efeitos muito positivos para o cotidiano das crianças.

As sessões duram 30 minutos e acontecem uma vez por semana. Os pacientes em tratamento também contam com transporte gratuito oferecido pela Prefeitura, com saída no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Xerém para as crianças e os responsáveis que não têm meios próprios de locomoção. O Equinovida fica na Rua Márcio Santos Silva, nº 2846, no Parque Ana Dantas, em Xerém. O local funciona diariamente, das 8h às 17h.