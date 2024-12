Prefeito de Caxias participa de aniversário de independência da Finlândia - Divulgação

Publicado 11/12/2024 17:32

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel Reis, participou da comemoração pelos 107 anos da independência da Finlândia. O evento ocorreu no clube Naval do Rio e contou com a participação da embaixadora Johanna Karanko; do cônsul honorário, dr Sérgio Chamone, e diversas autoridades consulares, militares e civis. O município de Duque de Caxias foi destaque, com a apresentação da Orquestra Sinfônica da cidade.

Na ocasião, o prefeito pôde conversar com autoridades presentes sobre o potencial e as vantagens competitivas sobre o ambiente de negócios em Duque de Caxias. A Finlândia é um país industrializado, próspero em termos econômicos e políticos, estável e membro da União Europeia desde 1995. O país passou de uma economia baseada na silvicultura para uma economia baseada na tecnologia, e está passando por uma transição adicional para uma sociedade dominada pelos serviços. Sua economia é fundamentada no conhecimento e forte na inovação, gerando grandes possibilidades para uma cooperação com nossa cidade.

A Finlândia ganhou fama no Brasil com sua tecnologia de energia, mineração e telecomunicação. Por sua vez, o Brasil ficou famoso na Finlândia por seus minerais e produtos agrícolas, além de aviões a jato. Hoje, a cooperação inclui também os setores de educação, ciências e inovação. O Brasil é o maior parceiro comercial da Finlândia na América Latina. ganhou fama no Brasil com sua tecnologia de energia, mineração e telecomunicação. Por sua vez, o Brasil ficou famoso na Finlândia por seus minerais e produtos agrícolas, além de aviões a jato. Hoje, a cooperação inclui também os setores de educação, ciências e inovação. O Brasil é o maior parceiro comercial da Finlândia na América Latina.