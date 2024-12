Projeto Sanear BG beneficia famílias do bairro Capivari, em Caxias - Divulgação

Publicado 14/12/2024 18:06

Duque de Caxias - As Secretarias Municipais de Obras e Defesa Civil (através da Superintendência de Defesa Civil), de Meio Ambiente e Proteção Animal, Assistência Social e Direitos Humanos estão dando suporte à empresa responsável pelo cadastramento das famílias da área rural do bairro Parque Capivari, que serão beneficiadas pelo projeto Sanear BG, do governo do estado.

Nesta fase, estão sendo visitados moradores da região do quarto distrito, área de atuação do subcomitê oeste. Integram o comitê os municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, Nilópolis, e, parcialmente, Petrópolis, Nova Iguaçu, Magé e Rio de Janeiro.

O levantamento autorizado pelo Comitê de Bacia da Baía de Guanabara - CBH-BG, está sendo realizado pela empresa Concremax, responsável pela instalação dos equipamentos. A finalidade do projeto é contribuir para melhoria da qualidade da água das regiões, proteger o meio ambiente, beneficiar a economia local, além de cuidar da saúde da população, prevenindo doenças como diarreia e leptospirose, entre outros males.

As famílias residentes em áreas afastadas do perímetro urbano dessas localidades receberão gratuitamente o sistema de esgotamento sanitário. A fossa biogestora consiste em fossa séptica e filtro anaeróbio para o tratamento de esgoto doméstico, de pouca manutenção, que pode ser realizada em períodos de 12 a 18 meses, sem a necessidade de caminhão limpa fossa. Os beneficiados também receberão orientação sobre educação ambiental, para que o biossistema funcione adequadamente.

O coordenador ambiental José Avelar informou que serão beneficiadas 260 famílias com até sete pessoas, e que a previsão para o cadastramento é de 30 dias. O mesmo período é previsto para o início da instalação do equipamento. Serão investidos no município cerca de R$ 3 milhões na primeira fase do projeto.