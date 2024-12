Teatro Raul Cortez, em Caxias, é o maior espaço cultural da Baixada - Divulgação

Publicado 17/12/2024 20:09

Duque de Caxias - O Centro Cultural Oscar Niemeyer, localizado na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, vai receber, no dia 20 de dezembro, das 10h às 18h, o evento Natal Cultural, com a presença ilustre do Papai Noel. A programação, repleta de atividades culturais, inclui oficinas de artesanato, contação de história, desenho de caricatura, recreação esportiva e intervenção literária, totalmente gratuita.



O Natal Cultural é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT DC), com apoio do SESC, Ela Shopping e Sindivarejo.



Veja a programação completa:

- Abertura do Evento

Horário: 10h;

- Oficina de Reaproveitamento

Tema: Enfeite Natalino

Horário: das 10h às 11h;

- MultiArte

Ação: Contação de Histórias Natalinas

Horário: 11h;

- Oficina de Fuxico

Tema: Suporte Natalino

Horário: das 11h às 12h;

- Venha se divertir com o bom velhinho Papai Noel

Horário: das 12h às 14h;

- Oficina de Ponta de Lápis

Tema: Natal

Horário: das 13h às 14h;

- Oficina de EVA

Tema: Pingente Natalino

Horário: das 14h às 15h;

- Oficina de Biscuit

Tema: Enfeite de Natal

Horário: das 15h às 16h;

- Caricatura

Horários: das 10h às 12h e das 13h às 15h.



Programação do Espaço SESC

- Fanfarra Circense

Horário: 14h;

- Recreação Esportiva - Arco e Flecha e Badminton

Horário: das 14h às 18h;

- Cama Elástica

Horário: das 14h às 18h;

- Roda de Invenções

Horário: das 14h às 18h;

- Malabaristas Campellos

Horário: das 14h às 15h30;

- Intervenção Literária

Horário: das 15h às 17h;



As vagas para participar das oficinas são limitadas e a programação está sujeita a alteração.