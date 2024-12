Hospital de Saracuruna completa 26 anos e se consolida como referência - Divulgação

Publicado 18/12/2024 18:24

Duque de Caxias - No dia 18 de dezembro de 1998, o governo do estado entregava à população o Hospital Adão Pereira Nunes, localizado em Duque de Caxias. Ao comemorar seus 26 anos de fundação, e prestes a completar três anos de municipalização, o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) segue acumulando conquistas e ampliando sua capacidade de atendimento à população.



Com a municipalização, a Prefeitura de Duque de Caxias deu início a uma reforma geral na unidade, possibilitada por recursos liberados pelo governo do estado. Com média mensal de 16 mil pessoas atendidas, o HMAPN segue como unidade referência de urgência e emergência de média e alta complexidade, por conta de sua excelência nas especialidades e serviços de clínica médica; ortopedia e traumatologia; neurocirurgia; cirurgias geral, vascular, pediátrica, plástica, bariátrica, bucomaxilofacial e obstétrica, entre outras.

As intervenções realizadas com a municipalização proporcionaram a ampliação dos serviços e atendimentos, além de instalações totalmente modernizadas e climatizadas. Hoje, o hospital conta com um novo centro de imagens; aparelhos de alta tecnologia; banco de leite reformado; enfermaria pediátrica com 48 leitos; clínica cirúrgica com 43 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria; clínica médica com 44 leitos; novo centro cirúrgico; novo centro de traumatologia, com 32 leitos; Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e ambulatório. A maternidade, referência em partos de alto risco, funciona atualmente com 41 leitos.



Os Centros de Terapia Intensiva neonatal, pediátrica e de adulto, também foram ampliados. A UTI Neonatal passou de 15 para 23 leitos. No caso do CTI pediátrico, passou de 17 para 18 leitos, enquanto o de adulto, ampliou de 32 para 63 leitos.



Ao longo de 2024, a unidade já realizou mais de 174.488 atendimentos, 2.829 partos, 18.428 internações, 206.043 exames de imagem e 23.107 cirurgias. Este ano, o hospital recebeu o selo de morte zero da maternidade, conferido pelo Ministério da Saúde. Há dois anos, o HMAPN passou a compor a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, com mais de 750 cirurgias bariátricas realizadas até o mês de novembro de 2024.



"Na prática, aumentamos, em pelo menos 80%, todos os tipos de serviços do hospital desde a municipalização. Tínhamos uma média de 8 mil atendimentos por mês e estamos agora com um patamar de 16 mil. Há três anos, a unidade realizava 700 intervenções cirúrgicas por mês. Hoje, estamos quebrando recordes a cada mês, chegando a mais de 2.600 procedimentos. Isso foi possível em virtude dos investimentos que foram feitos, da dedicação de todas as equipes e, também, graças à vontade política de estar sempre melhorando a qualidade", afirma o diretor geral do hospital, Dr. Thiago Resende.

Outro orgulho do hospital é a atuação da CIHDOTT - Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, um serviço que conquista, seguidamente, o primeiro lugar no ranking nacional em números de captação de órgãos de pacientes com morte cerebral. O sucesso é alcançado, também, graças ao trabalho de psicólogos e assistentes sociais, que dão apoio às famílias. Em 2024, o CIHDOTT manteve o 1º lugar no ranking estadual na doação de órgãos. Foram 103 protocolos de morte encefálica conduzidos, com 60 autorizações familiares para doação de órgãos, gerando uma taxa de efetividade de 70%.



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias.