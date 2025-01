Caxias Shopping reúne opções de lazer para as férias de janeiro - Divulgação

Publicado 07/01/2025 17:13

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, localizado na Baixada Fluminense, preparou uma programação especial para as férias de janeiro, repleta de opções que combinam diversão, cultura e aventura para toda a família. Entre os destaques está a Pista de Patinação no Gelo, ideal para os dias quentes. A atração funciona de segunda a sexta, das 13h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Os ingressos custam R$ 45 para 30 minutos e R$ 55 para 45 minutos e a pista é indicada para crianças a partir de cinco anos. Além disso, pessoas com deficiência (PcD) têm 50% de desconto, e aniversariantes patinam gratuitamente ao levar 10 convidados para celebrar no local.



Outra atração é o Circo Vostok, com o espetáculo “Magia do Cinema”, que mistura o charme do circo tradicional com tecnologia e modernidade. As apresentações acontecem às quintas e sextas-feiras, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h30 e 19h30. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 30.

O shopping também conta com o Magic Games, espaço com brinquedos e máquinas para crianças de todas as idades. Aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h20, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h20, o ingresso para cada brinquedo custa R$ 5, com a necessidade de adquirir o cartão de acesso por R$ 5. Já o Kid Piratas, um espaço temático inspirado no universo dos piratas e do fundo do mar, oferece atividades como brincadeiras interativas, oficinas e um cenário perfeito para fotos. O local funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h. Os ingressos custam R$ 39,90 por 20 minutos, R$ 70 por 1 hora durante a semana e R$ 75 por 1 hora nos finais de semana e feriados.

No Cine Araújo, localizado no segundo piso, o público pode conferir as estreias do momento em uma experiência única.

A programação completa está disponível no site do shopping. Outra opção para as crianças é o Fast Kids, onde elas podem dirigir carrinhos personalizados pelo shopping. Os valores começam em R$ 20 para 10 minutos e chegam a R$ 80 para 1 hora.

Serviço:

Caxias Shopping

Rod. Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias/RJ

Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2324