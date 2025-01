Conheço o primeiro bebê que nasceu na Maternidade de Santa Cruz da Serra - Divulgação

Publicado 03/01/2025 19:13 | Atualizado 03/01/2025 19:26

Duque de Caxias - Aos três minutos do ano de 2025, em meio aos estampidos de fogos de artifício e gritos saudando a chegada do novo ano, o som que se ouviu na Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra veio do choro de “boas-vindas” ao pequeno Isaac, o primeiro bebê nascido em unidade da rede municipal de saúde de Duque de Caxias. Isaac é o terceiro filho de Sara Jamily Azedias, de 27 anos, moradora do bairro Jardim Primavera, Duque de Caxias.



Para a alegria da mamãe, o mais novo duque-caxiense veio ao mundo às 00h03 de quarta-feira (1º de janeiro), de parto normal, pesando 3,39 quilos e com 51 cm de altura. A felicidade de Sara foi compartilhada por toda equipe de saúde e colaboradores do plantão de ano novo da Maternidade de Santa Cruz da Serra. A mamãe Sara era só felicidade ao falar da expectativa dela e das duas filhas, de 10 e 3 anos, pelo nascimento do primeiro menino da família.

“Estou muito feliz com a chegada do Isaac, nosso menino. Eu já tenho duas meninas, uma de 10 e uma de 3 anos, que inclusive também nasceu aqui, em 2021. O nascimento do Isaac, na virada do ano, de parto normal e com saúde, foi muito comemorado na maternidade. Muito obrigada a todos da equipe pelo cuidado e carinho que tiveram com a gente, desde o primeiro atendimento. Que Deus abençoe a todos!”, declarou a mamãe do pequeno Isaac.

Inaugurada em 13 de junho de 2020, pela Prefeitura de Duque de Caxias, a Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito, funciona em regime de plantão 24 horas, recebendo gestantes com gravidez de risco habitual, com equipamentos modernos e profissionais especializados, oferecendo um serviço humanizado ao parto, com acolhimento da gestante desde as reuniões de planejamento familiar até a retirada de pontos. A unidade possui ainda centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós-anestésica (RPA), 12 enfermarias (com seis leitos cada), uma enfermaria com cinco leitos, e mais três de isolamento, totalizando 80 leitos. Todos os espaços contam com climatização e área para acompanhantes.

“A Sara é uma paciente de baixo risco, que é o perfil da nossa maternidade. Ela chegou aqui no dia 31, já em trabalho de parto, sendo assistida por uma equipe multidisciplinar e recebendo assistência humanizada no parto. Como ela cumpria os requisitos e manifestou o desejo de não ter mais filhos, foi realizado também o procedimento de laqueadura tubária. Outro serviço que a maternidade oferece para a Sara, e todas as mães, é o registro civil de nascimento e de identidade do recém-nascido, através da unidade do Detran instalada aqui”, declarou a dra. Priscila Levy, diretora técnica da unidade.



Posto do Detran para emissão de registros



Em junho de 2023, a maternidade ganhou um posto de atendimento do Detran-RJ, a fim de emitir carteiras de identidade para os recém-nascidos. A iniciativa conta com a parceria do Detran, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura de Duque de Caxias, Ministério Público e Defensoria Pública.



Programa de Planejamento Reprodutivo



A implantação do Programa de Planejamento Reprodutivo na Maternidade de Santa Cruz da Serra vem atender a necessidade das gestantes, visto que a unidade é referência no município. Através do programa, são realizadas reuniões com grupos de até 20 mulheres, com o objetivo de acolher a gestante e a não gestante, compartilhando as informações necessárias e desmistificando o planejamento reprodutivo, métodos e ações para regulação da fecundidade.



A inscrição para participar dos encontros é gratuita e pode ser feita no Serviço Social da Maternidade, diariamente, das 7h às 19h. A Maternidade de Santa Cruz da Serra está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.