Prefeito, vice-prefeita e vereadores de Duque de Caxias tomam posse - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Prefeito, vice-prefeita e vereadores de Duque de Caxias tomam posse Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 02/01/2025 08:25

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou nesta quarta-feira (01) a solenidade de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeita eleitos da cidade. O evento contou com a presença de autoridades e personalidades políticas e, inicialmente, foi presidido pelo vereador mais votado do município, Serginho (MDB), e secretariado pelos parlamentares Dr. Maurício (PRD) e Catiti (PDT).

Os deputados federais Gutemberg Reis (MDB), Aureo Ribeiro (SD), Marcos Tavares (PDT), os deputados estaduais Rosenverg Reis (MDB) e Artur Monteiro (Podemos) também compuseram a mesa. Além deles, também foram convidados o ex-prefeito Wilson Reis e o Secretário Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis.

Assim como configura o regimento interno do legislativo duquecaxiense, após o juramento e a posse dos vereadores diplomados a solenidade realizou a votação da nova mesa diretora da Câmara. A única chapa apresentada foi eleita por unanimidade. Sendo assim, a 20ª Legislatura (2025/2028) contará com a seguinte mesa diretora: Presidente (vereador Claudio Thomaz – PRD), 1º Vice-presidente (vereador Junior Reis -MDB), 2º Vice-presidente (vereador Catiti – PDT), 1ª Secretária (vereadora Delza de Oliveira -MDB) e 2ª Secretário (vereador Clovinho Sempre Junto – PDT).

“Eu fico honrado com esta missão e já me coloco à disposição para realizar um grande trabalho na Câmara de Duque de Caxias. Os demais membros da mesa e eu já estamos empenhados e a partir de amanhã já estaremos voltados às demandas da casa do povo da nossa cidade. A máquina não para e nós faremos jus a esta confiança que nos foi concedida”, afirmou o presidente Claudio Thomaz.

A solenidade teve sequência com a posse do prefeito Netinho Reis (MDB) e da vice-prefeita Aline do Aureo (SD). Na ocasião, devidamente empossados pela recém-eleita mesa diretora, presidida por Claudio Thomaz.

Prefeito, vice-prefeita e vereadores de Duque de Caxias tomam posse Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Discursos

Representando os vereadores empossados, Serginho se pronunciou desejando sorte a todos os parlamentares eleitos, ressaltando que as demandas do município deverão continuar sendo prioridade, “a população teve a oportunidade, no dia 06 de outubro, de escolher os seus representantes e hoje, empossados, iniciamos um novo mandato sobre as graças da Deus. O nosso papel é fiscalizar o Executivo e fazer valer a vontade da população e eu desejo que todos nós possamos trabalhar muito para que isto aconteça.”

Em sua manifestação, Netinho Reis reforçou que está preparado para exercer uma grande gestão no município, “o povo de Duque de Caxias fez a sua escolha e optou pela continuidade de um trabalho que já vem dando certo e nós faremos uma gestão eficiente, com inovação, mantendo todas as parcerias nas esferas estaduais e federais para seguirmos no caminho do desenvolvimento”.

Como fica a 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Duque de Caxias

Veja quem são os vereadores eleitos e empossados que irão compor a 20ª Legislatura (2025/2028)

Claudio Thomaz (PRD) – Presidente

Junior Reis (MDB) – 1º Vice-presidente

Catiti (PDT) - 2ª Vice-presidente

Delza de Oliveira (MDB) – 1ª Secretária

Clovinho Sempre Junto (PDT) – 2º Secretário

Serginho (MDB)

Sandro Lelis (MDB)

Valdecy Nunes (MDB)

Eduardo Moreira (MDB)

Marquinho Dentista (REPUBLICANOS)

Fernanda Costa (MDB)

Junior Uios (MDB)

Dr Maurício (PRD)

Leandro Guimarães (MDB)

Juliana do Táxi (PL)

Alex Freitas (REPUBLICANOS)

Giorgio Monteiro (PP)

Vitinho Grandão (PL)

Michele Tavares (PDT)

Beto Gabriel(SD)

Naná(PL)

Carlinhos da Barreira(UNIÃO)

Chiquinho Caipira (SD)

Michel Reis (SD)

Enfermeiro Leandro (SD)

Wendell (SD)

Marquinho Oi(UNIÃO)

Moises Neguinho (PP)

Andreia Zito (PV)