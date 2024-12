Xerém ganha unidade do Caps AD para usuários de álcool e drogas - Divulgalção

Publicado 30/12/2024 19:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou em Xerém mais uma unidade do CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas.

A inauguração contou com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária de Saúde, dra Célia Serrano; da dra Célia Guerra (DAS), do vereador Júnior Reis; da diretora do departamento de Atenção à Saúde Mental, dra Cíntia Tiemi Tanaka, entre outros. A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e o atendimento acontece por demanda livre, ou seja, o paciente não necessita de agendamento para receber acolhimento.

“Hoje estamos entregando mais um CAPS AD, aqui em Xerém, e ampliando a nossa rede de atenção à saúde mental. Esse CAPS tem um diferencial, que é o atendimento às pessoas que precisam de acompanhamento quanto ao uso abusivo de álcool e outras drogas. A unidade também vai servir de triagem para o acesso à Fazenda Paraíso. E a ampliação continua, com a entrega, em janeiro de 2025, de mais dois CAPS no município”, informou a secretária de Saúde, dra. Célia Serrano.

O Centro de Atenção Psicossocial para o tratamento de uso abusivo de álcool e outras drogas atende adolescentes e adultos que apresentam uso abusivo e/ou prejudicial de álcool, crack e outras drogas. O serviço é prestado por equipe multidisciplinar, realizando atendimentos individuais e em grupo, oficinas terapêuticas e atendimento aos familiares. O novo equipamento de saúde funcionará como referência para a população do 4º distrito do município de Duque de Caxias.

O CAPS AD Xerém - Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas está localizado na Rua Márcio Santos Silva, nº 77, bairro Mantiquira – Xerém – DC.