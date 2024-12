'O Natal dos Minions' reúne famílias em teatro de Duque de Caxias - Divulgação

'O Natal dos Minions' reúne famílias em teatro de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 23/12/2024 18:09

Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, foi palco de muita diversão e emoção com a apresentação da peça "O Natal dos Minions", uma comédia para todas as idades, que trouxe uma mensagem especial sobre o valor da união familiar e do espírito natalino. O espetáculo, que ocorreu no último dia 22, contou com a presença do Papai Noel e um enredo cheio de aventuras, com o vilão Vector tentando sabotar a celebração de Natal de Gru e suas filhas, Agnes e Margô.

Ana Maria Silva, de 29 anos, moradora do bairro Jardim Vila Nova, fez questão de levar o filho João Pedro Silva, de 6 anos, para assistir à peça.

"Eu adoro teatro e gosto de trazer meu filho para que ele aprenda mais sobre essa linguagem artística. A mensagem de Natal é muito importante e foi muito bem passada durante o espetáculo", destacou a mãe.

Outro pai presente foi Júlio Neves, de 42 anos, que levou a filha Maria Alice Neves, de 9 anos. Ele ressaltou a importância de transmitir valores positivos para as crianças.

"Eu gosto que minha filha aprenda coisas boas, e essa peça foi incrível, porque ensinou sobre a importância da união familiar. Foi muito divertido e emocionante", comentou o morador do bairro Parque Paulicéia.

O diretor do espetáculo, Anderson Braga, falou sobre o impacto da peça e reforçou o convite para que mais pessoas frequentem o teatro.

"É uma peça muito emocionante e também muito engraçada. Uma comédia para adultos e crianças, mas que promove uma reflexão importante sobre o valor de se confraternizar no Natal. Venham sempre ao teatro. É uma experiência muito importante", convidou o diretor teatral.