Restaurante do Povo de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 23/12/2024 18:03

Duque de Caxias - Nesta terça-feira, 24 de dezembro, o Restaurante do Povo de Duque de Caxias fará um almoço natalino especial, que promete encantar os moradores do município. Das 11h às 15h, o espaço, localizado na Rua Frei Fidélis, no centro, estará de portas abertas com um cardápio completo, voltado para o Natal, repleto de sabor e carinho, por apenas 1 real.

O refeitório será cuidadosamente ornamentado para criar um clima acolhedor e festivo. O cardápio da ceia inclui alface, macarronese, grão-de-bico à campanha, feijão, arroz colorido, farofa de bacon, ave tipo chester ao molho Califórnia, medalhão de peixe, suco e, para a sobremesa, um delicioso spumone de uva, reafirmando o compromisso do restaurante em oferecer refeições acessíveis e de qualidade à população.

O Restaurante do Povo já é uma referência no município, funcionando de segunda a sexta-feira, das 07h às 15h, com café da manhã por R$ 0,50 e almoço por R$ 1.

A iniciativa, além de garantir segurança alimentar, promove dignidade e inclusão social. No Natal, o projeto se supera, oferecendo mais do que uma refeição: proporciona momentos de união, amor e esperança para as famílias.

Segundo o secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, Janyr Menezes, a ceia natalina do Restaurante do Povo é um convite para que todos celebrem essa data de forma digna e memorável.

“Desejo a todos um Natal repleto de amor, união e alegria. Que essa ceia simbolize a força da nossa comunidade e a renovação da esperança para o próximo ano”, declarou Menezes.