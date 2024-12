III Colégio da PM, em Caxias, realiza formatura dos alunos do 9º ano - Divulgação

Publicado 20/12/2024 20:56

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (20/12), o Terceiro Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, localizado em Duque de Caxias, celebrou a formatura dos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental ll. A solenidade reuniu autoridades estaduais, municipais, professores e familiares, marcando um momento de grande orgulho para a comunidade escolar.



Entre os presentes, a enfermeira Natália Guimarães Vasconcelos e sua filha Milena Guimarães Vasconcelos, de 15 anos, compartilharam a alegria pelo encerramento da etapa acadêmica.

“Temos um enorme respeito e admiração pela corporação militar. O colégio foi essencial para o desenvolvimento da minha filha, fornecendo uma base sólida de conhecimentos e valores. Graças a essa formação, ela conseguiu um ótimo desempenho no concurso para a EPCAR, ficando muito bem colocada. Não temos dúvidas de que essa conquista é fruto do ensino diferenciado. É emocionante e motivo de muito orgulho para mim, ver minha filha construindo uma trajetória educacional tão promissora, com o apoio do lll CPM/ERJ”, elogiou a moradora de São João de Meriti.



Durante o discurso, a comandante do lll CPM/ERJ, Tenente-coronel Nádia Luana Cardoso, agradeceu o apoio incondicional das famílias e incentivou os formandos a perseverar nos estudos.

“Acostumem-se com a vitória, mas ela só vem acompanhada de muita disciplina e trabalho. Estejam dispostos a trabalhar pelo seu próprio sucesso e não busquem atalhos”, aconselhou a militar.



O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, também esteve presente e elogiou o trabalho desenvolvido pela equipe do colégio.

"É uma honra participar de mais uma celebração nesta escola, que tanto nos orgulhamos por suas conquistas acadêmicas, como medalhas em olimpíadas do conhecimento. Hoje, celebramos o encerramento de um ciclo e o início de novos desafios para esses jovens. Parabéns aos professores, alunos e familiares pelo compromisso com a educação", finalizou o prefeito.