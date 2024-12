Prefeito Wilson Reis participa de cerimônia na base de fuzileiros navais - Divulgação

Publicado 20/12/2024 20:45

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias marcou presença na cerimônia em comemoração ao 28º aniversário da Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti. O evento foi realizado a convite do Comandante Raphael Ganso, que lidera a unidade com dedicação e excelência.

A ocasião celebrou quase três décadas de serviços prestados pela base à região, ressaltando seu papel essencial na segurança e na defesa do território nacional. Durante a cerimônia, foram destacadas as contribuições históricas da Base do Rio Meriti e o compromisso contínuo das Forças Armadas em fortalecer a cooperação com a comunidade local. O evento destacou-se como um momento de integração e reconhecimento do trabalho árduo dos militares, reafirmando os laços entre a base e a sociedade local.

O prefeito aproveitou a oportunidade para parabenizar os fuzileiros navais pelo trabalho exemplar e reiterar a importância da parceria entre o município de Duque de Caxias e a Marinha do Brasil. A solenidade contou ainda com apresentações e homenagens, reforçando os valores de patriotismo e respeito que norteiam as atividades da corporação.