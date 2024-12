Caxias celebra chegada do Natal com atividades e feira de artesanato - Divulgação

Publicado 23/12/2024 18:00

Duque de Caxias - A Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, recebeu, na última sexta-feira (20) o evento "Natal Cultural", promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio do SESC, Ela Shopping, Sindivarejo, Sicredi e Comercial Milano Brasil.

O evento contou com feira de artesanato, exposição, música ao vivo, desenho de caricatura, oficinas, contação de história e recreação infantil, além da presença do bom velhinho, Papai Noel, que marcou presença atraindo a atenção de crianças e familiares que passavam pelo local. O público ainda pôde apreciar os artistas circenses, que fizeram a diversão, percorrendo a Praça do Pacificador com performance de malabarismo e equilíbrio.



A abertura do Natal Cultural foi feita pela subsecretária de Cultura e Turismo, Lídia Malafaia, que agradeceu aos artesãos locais e aos apoiadores pela realização do evento. O prefeito Wilson Reis também esteve presente, visitando a feira de artesanato e a exposição com artigos feitos em crochê, tendo como tema a identidade cultural do município.

Wilson Reis aproveitou a ocasião para agradecer aos trabalhadores do município e desejar boas festas.

“Quero agradecer a todos os fornecedores, empreiteiros e funcionários que realmente arregaçaram a manga, nos ajudando a construir essa grande Caxias. Obrigado. Feliz Natal para todos e um próspero Ano Novo”.

