Caxias celebra 81 anos com multidão e diversidade musical

Publicado 23/12/2024 17:52

Duque de Caxias - Depois de um fim de semana muito especial, Duque de Caxias ainda vive memórias de alegria e gratidão pelo sucesso absoluto dos dois primeiros dias de celebração do aniversário de 81 anos da cidade, que aconteceu na nova Arena da Baixada, em Santa Cruz da Serra. Foram momentos marcantes, repletos de música e cultura, com as cantoras Ludmilla, Isadora Pompeo, os grupos Bom Gosto, Novo Som, Aline Soares e a Pastora Cristina Duarte.

O evento, que reuniu milhares de pessoas, foi uma verdadeira celebração de música e diversidade, onde cada apresentação deixou sua marca em quem estava presente. Cada sorriso, cada aplauso e cada voz que se uniu para cantar, transformou o festival em um momento verdadeiramente especial, além da energia e união de todos os envolvidos, desde o público presente até os funcionários e colaboradores da prefeitura.



Para a realização do festival, a prefeitura contou com o apoio e a parceria do governo do estado, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da FUNARJ (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), que destinaram o recurso e o investimento necessários para o desenvolvimento da festividade. Durante todo o evento, as equipes das secretarias e órgãos municipais prestaram atendimento ao público presente, com serviços médicos, de saúde, limpeza, segurança, identificação de crianças e adolescentes menores de idade, orientação e sinalização dos espaços da arena, entre outros serviços.

Em virtude das fortes chuvas que atingiram o município, na noite do domingo (22/12), prezando pela segurança e seguindo instruções da Defesa Civil Municipal, a organização do festival decidiu cancelar as apresentações e os shows previstos para o último dia de celebração. Os artistas serão recebidos e poderão se apresentar para o público em uma nova data que será divulgada em breve pela prefeitura.

Ludmilla arrasta multidão

A cidade de Duque de Caxias iniciou com grande estilo as comemorações de seus 81 anos. O show de abertura, comandado pela estrela Ludmilla, que retornou aos palcos da cidade onde nasceu e onde também deu os primeiros passos na carreira, agitou a Nova Arena da Baixada e encantou uma multidão de fãs e moradores. A cantora, cria de Caxias, trouxe um repertório repleto de sucessos, como “Rainha da Favela” e “Maldivas”, transformando a noite em um espetáculo memorável.



A empolgação do público foi evidente, com milhares de vozes cantando em coro e celebrando não apenas a música, mas o orgulho de fazer parte dessa história.

