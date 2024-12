Prefeitura de Caxias faz vistoria em rede coletora da Vila Canaã - Divulgação

Prefeitura de Caxias faz vistoria em rede coletora da Vila CanaãDivulgação

Publicado 30/12/2024 19:28

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil realizou a verificação anual da rede coletora de águas pluviais do bairro Vila Canaã, no quarto distrito. A operação identifica rompimentos e possíveis obstruções que possam comprometer o escoamento de água no bairro. A vistoria tem início em frente ao campus UFRJ/Duque de Caxias – Professor Geraldo Cidade, junto à Rodovia Washington Luiz (BR 040), se estendendo até a Rua Amazonas, no Rio Saracuruna, onde ocorre o desague.

Prefeitura de Caxias faz vistoria em rede coletora da Vila Canaã Divulgação



A ação faz parte do programa de combate a enchentes no município, que já beneficiou diversas localidades, principalmente áreas consideradas de risco e cortadas por rios e canais, que receberam obras de macrodrenagem. Iniciado em 2017, o programa realiza também a limpeza e desassoreamento dos rios e canais da cidade. O serviço é realizado durante todo o ano pela prefeitura, e em parceria com o governo do estado. A ação faz parte do programa deno município, que já beneficiou diversas localidades, principalmente áreas consideradas de risco e cortadas por rios e canais, que receberam obras de macrodrenagem. Iniciado em 2017, o programa realiza também a limpeza e desassoreamento dos rios e canais da cidade. O serviço é realizado durante todo o ano pela prefeitura, e em parceria com o governo do estado.