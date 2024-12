Projeto Equinovida celebra 17 anos com festa de Natal para crianças - Divulgação

Projeto Equinovida celebra 17 anos com festa de Natal para criançasDivulgação

Publicado 23/12/2024 18:13

Duque de Caxias - Na última sexta-feira (20/12), aconteceu a tradicional grande Festa de Natal do Equinovida - Centro de Equoterapia e Reabilitação para Crianças com Necessidades Especiais, administrado pela Prefeitura de Duque de Caxias, através das Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, localizado no Parque Ana Dantas, em Xerém.

Projeto Equinovida celebra 17 anos com festa de Natal para crianças Divulgação



A festa de Natal contou com as presenças de seus jovens usuários, entre crianças portadoras de síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo e hidrocefalia, acompanhadas de seus responsáveis, e do proprietário do Parque Ana Dantas, Jonatas Dantas, que é o idealizador do Centro. O evento foi prestigiado também pelo prefeito Wilson Reis; pelo secretário Estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis; pelos deputados estadual Rosenverg Reis e federal Gutemberg Reis, entre outras autoridades. Durante toda a manhã, as crianças desfrutaram de lanche, bolo, distribuição de presentes, muita diversão e a presença do Papai Noel.



Ana Cláudia Caldas Cordeiro é moradora de Xerém e mãe da Katheryn, de 8 anos. Ela começou o acompanhamento no Equinovida com 20 dias de nascida e até hoje segue no tratamento, sendo acompanhada pela equipe de profissionais que mudaram o destino da pequena Kathe. A festa de Natal contou com as presenças de seus jovens usuários, entre crianças portadoras de síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo e hidrocefalia, acompanhadas de seus responsáveis, e do proprietário do Parque Ana Dantas, Jonatas Dantas, que é o idealizador do Centro. O evento foi prestigiado também pelo prefeito Wilson Reis; pelo; pelos deputados estadual Rosenverg Reis e federal Gutemberg Reis, entre outras autoridades. Durante toda a manhã, as crianças desfrutaram de lanche, bolo, distribuição de presentes, muita diversão e a presença do Papai Noel.Ana Cláudia Caldas Cordeiro é moradora de Xerém e mãe da Katheryn, de 8 anos. Ela começou o acompanhamento no Equinovida com 20 dias de nascida e até hoje segue no tratamento, sendo acompanhada pela equipe de profissionais que mudaram o destino da pequena Kathe.

Projeto Equinovida celebra 17 anos com festa de Natal para crianças Divulgação

“Aos 20 dias de vida recebemos o diagnóstico da nossa filha e fomos logo encaminhados ao Projeto Equinovida. Desde o início os resultados foram positivos e hoje a Kathe consegue ter uma vida saudável e ativa, superando todas a expectativas. Eu sou muito grata a Deus e a todos que fazem parte desse projeto abençoado!”, disse a feliz mamãe Ana Cláudia.



O Projeto Equinovida completou 17 anos em 2024, contabilizando mais de 11 mil atendimentos realizados. O projeto atende gratuitamente crianças com necessidades especiais de três meses até 13 anos de idade, que têm acesso aos serviços da equipe multidisciplinar e recebem acompanhamento psicopedagógico, pedagógico, psicológico, fonoaudiológico, de terapia ocupacional, fisioterapia e assistência social.



Saiba mais sobre a equinoterapia

A equinoterapia é um dos principais tratamentos de reabilitação para as crianças com limitações físicas e/ou mentais. Isso porque ela consegue alcançar excelentes resultados com problemas relacionados aos movimentos dos quadris e coluna vertebral, dando aos pacientes mais firmeza e equilíbrio ao montar no animal. Segurar e guiar as rédeas são atividades capazes de resultar em efeitos muito positivos para o cotidiano das crianças. Quando se trata de alguma deficiência, esses benefícios são ainda mais perceptíveis, assim como no desenvolvimento da fala, socialização, ou até mesmo autoconfiança, além de tornar os pacientes mais independentes. Isso sem falar nos sentimentos de bem-estar proporcionados pela montaria.



O Equinovida fica na Rua Márcio Santos Silva, nº 2846, no Parque Ana Dantas, em Xerém. O local funciona diariamente, das 08h às 17h.