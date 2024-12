Restaurante do Povo de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 30/12/2024 19:35

Duque de Caxias - No dia 31 de dezembro, os usuários do Restaurante do Povo de Duque de Caxias, localizado na Rua Frei Fidelis, s/nº, terão a oportunidade de celebrar a chegada de 2025 com uma ceia especial. Das 11h às 15h será servido um cardápio festivo ao valor de 1 real, incluindo lombo suíno ao molho de abacaxi, filé de frango à pizzaiollo, batata sauté, arroz com lentilha, salada, arroz doce e frutas.



Entusiasmada em provar o almoço especial em comemoração à passagem de ano, a moradora do bairro Jardim Rotsen, Cecília Andrade, 41 anos, expressou sua alegria com a iniciativa.

"Eu estou muito feliz com essa ceia abençoada. Não tenho muito dinheiro, mas, com essa refeição, vou poder fazer um almoço valoroso para celebrar o ano novo. É um presente para nós, que contamos com o Restaurante do Povo no dia a dia", afirmou a auxiliar de serviços gerais.



Já o ambulante Américo Dias, de 54 anos, destacou a importância do restaurante em sua rotina.

"Eu sempre almoço aqui e gosto muito da comida que servem. Foi a melhor coisa que fizeram para nós, que trabalhamos nas ruas. Quero também aproveitar para desejar um feliz ano novo para todos. Que 2025 seja um ano de muitas conquistas e saúde", desejou o morador do bairro Parque Alvorada.



O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, Janyr Menezes, reforçou a relevância do programa e deixou uma mensagem especial para a população.

"Estamos muito felizes em proporcionar essa ceia de ano novo aos nossos cidadãos. É uma forma de levar dignidade e inclusão a todos. Desejo um 2025 repleto de saúde, paz e prosperidade para cada família de Duque de Caxias", declarou o gestor.