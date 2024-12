Hospital do Olho de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 30/12/2024 19:41 | Atualizado 30/12/2024 19:43

Duque de Caxias - Há sete anos a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurava o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, a primeira unidade municipal especializada em oftalmologia gratuita da Baixada Fluminense.

Para marcar a data, a Prefeitura de Duque Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu um mutirão com a realização de mais de 200 cirurgias de catarata, contemplando pacientes atendidos na unidade e que aguardavam pelo procedimento.



Para o médico oftalmologista e diretor geral do Hospital do Olho, Dr. Daniel Puertas, o mutirão de cirurgias é a melhor forma de comemorar os sete anos de fundação da unidade. A ação contou com a participação de médicos, profissionais de enfermagem, técnicos e colaboradores.



"Hoje é um dia muito importante e de muita felicidade para todos nós. São sete anos ou, mais exatamente, 2.192 dias prestando esse serviço à população. Tenho muita gratidão e orgulho por estar à frente desse projeto desde o início. O Hospital do Olho de Duque de Caxias foi a unidade que mais operou catarata em todo o Brasil, transformando a vida e trazendo de volta a capacidade de visão para milhares de pessoas", destacou o diretor da unidade.

Desde sua fundação, o Hospital do Olho vem beneficiando moradores de todas as idades, vindos de várias regiões do Estado do Rio de Janeiro. A unidade de saúde especializada em oftalmologia virou uma grande referência na área e impressiona pelo alto rendimento. Ao todo, desde dezembro de 2017, o hospital realizou mais de 6,6 milhões de atendimentos, incluindo mais de 4,6 milhões de exames e mais de 1,8 milhões consultas. Os números de procedimentos também são expressivos, com mais de 190 mil cirurgias de catarata, 800 transplantes de córnea e mais de 1.000 cirurgias de estrabismo realizados.



Moradora da Vila Rosário, em Duque de Caxias, Sônia Maria da Costa, 61 anos, estava muito feliz enquanto aguardava a hora de entrar no centro cirúrgico para realizar a tão sonhada cirurgia de catarata. Ela já conhecia o hospital através da sua mãe, que operou as duas vistas e hoje tem uma qualidade de vida melhor.

“Estou muito satisfeita por ter sido chamada para o mutirão e agradeço muito a Deus e a toda equipe. Eu esperava há muito tempo por essa cirurgia, que vai trazer de volta a minha visão. A minha mãe operou as duas vistas aqui e deu tudo certo. Agora é a minha vez!”, disse a paciente Sônia Maria.



Outro que aguardava sua vez de passar pelo procedimento era Wilson Rodrigues, 59 anos, que veio do bairro de Cavalcante, município do Rio de Janeiro. Mesmo sendo morador do Rio, foi em Duque de Caxias que ele teve a oportunidade de realizar o procedimento.

“Desde o meu primeiro atendimento aqui no Hospital do Olho, fui muito bem tratado por todos os funcionários, com muito cuidado e respeito. É o melhor hospital que conheci nos meus 59 anos de vida, e eu agradeço a Deus pela vida de todos que trabalham aqui. Parabéns à prefeitura por oferecer esse serviço à população", agradeceu o carioca Wilson Rodrigues.



O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito funciona de segunda a domingo e não atende emergências. O endereço é Praça do Laureano, 1.135, bairro Dr. Laureano, Duque de Caxias- RJ.