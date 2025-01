Duque de Caxias tem previsão de chuva no fim de semana - Reprodução

Publicado 03/01/2025 19:18

Duque de Caxias - Com a chegada do verão, as previsões climáticas indicam o predomínio de chuvas abaixo da média, para este ano, em grande parte do país, porém, com condições climáticas variadas. Na região sudeste, as previsões indicam períodos de chuva mais volumosa em alguns momentos.

Em Duque de Caxias, parte da região metropolitana, a Defesa Civil Municipal vem acompanhando as mudanças climáticas informadas pelos institutos de meteorologia, alertando à população de áreas de risco através das redes sociais e com envio de mensagens por SMS. Pela previsão, o final de semana será de chuva, de fraca a moderada, e o estágio será de Observação.

O município conta com 18 sirenes de alerta, instaladas nos quatro distritos, acionadas durante as chuvas registradas acima das médias previstas. Os moradores dessas localidades são orientados a procurar um local seguro e os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito, e ligar imediatamente para os telefones 199 e 08000230199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193 caso notem qualquer anormalidade. Para receber mensagens de alertas da Defesa Civil Municipal, os moradores devem cadastrar o CEP da sua região no SMS 40199.

Durante este período, a prefeitura mobiliza equipes de vários órgãos, entre eles a Secretaria Municipal de Obras, responsável pela limpeza de redes de escoamento de águas pluviais, com o objetivo de reduzir os impactos das chuvas, que geralmente provocam transtornos nos centros urbanos, como alagamentos e congestionamentos.

Também é intensificado o trabalho de recolhimento de lixo nos distritos, que ocorrem três vezes por semana, além de manter à disposição da população os telefones 2674-9090 e 2674-9017, para solicitações para retirada de entulho e coleta. As solicitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre as recomendações para os próximos dias estão:

Atente-se aos pontos de alagamento para não ficar ilhado.

Não fique embaixo de árvores.

Evite sair de casa com chuvas muito fortes.