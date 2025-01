Hospital Moacyr do Carmo, em Caxias, é referência em laqueadura tubária - Divulgação

Publicado 08/01/2025 18:12

Duque de Caxias - O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), em Duque de Caxias, consolidou-se como referência em procedimentos de laqueadura na Baixada Fluminense. Reconhecido por sua excelência no atendimento, o hospital não atende apenas moradores de Duque de Caxias, mas também recebe pacientes de diversos municípios da região, garantindo o acesso ao procedimento.



Em dezembro de 2024, o HMMRC alcançou um marco significativo: foram realizadas 402 cirurgias de laqueadura, refletindo o compromisso da unidade em atender à crescente demanda por esse procedimento. Além disso, nos últimos seis meses, o hospital intensificou as ações de acolhimento dessas mulheres por uma equipe multidisciplinar, promovendo orientações e consultas.



Segundo a diretora do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, dra. Vanessa Vasquez, as mulheres interessadas no procedimento contraceptivo de laqueadura tubária deverão realizar o planejamento familiar na atenção primária ( UBS/ Clínicas da família), no seu município de origem, e após este certificado/ comprovante, deverão procurar a Central de Regulação do município de Duque de Caxias, sendo cadastradas em fila. Caso seja munícipe, poderá ser regulada pela própria unidade da atenção básica onde realizou o planejamento.



Ainda de acordo com a gestora, a mulher deve manifestar formalmente o desejo de realizar o procedimento e atender aos critérios legais: ter mais de 18 anos com, no mínimo, dois filhos, ou mais de 21 anos sem filhos.

“Para realizar a cirurgia, é necessário apresentar o certificado de planejamento reprodutivo, o termo de consentimento, um parecer técnico multiprofissional e a cópia da certidão de nascimento dos filhos. A paciente deverá ter os pré-requisitos, e por isto temos uma equipe multiprofissional capacitada para acolher e orientar, analisar os documentos, assim como consulta pré-operatória, garantindo que todas as etapas sejam realizadas com segurança e humanização”, detalhou a dra Vanessa Vasquez.



Muito feliz com a realização do procedimento, a moradora de Belford Roxo, Fernanda Porto, de 26 anos, contou que após a chegada do seu segundo filho resolveu fazer a cirurgia de laqueadura, encontrando no Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo a rapidez e o acolhimento necessários.

"Eu estava tentando há mais de um ano realizar a cirurgia, mas o outro município nunca marcava a operação. Decidi procurar o HMMRC e em apenas três meses consegui resolver tudo. Realizei a laqueadura no dia 27 de novembro de 2024 e fui muito bem atendida, com todo o carinho da equipe”, contou Porto.



Também bastante satisfeita com o resultado, a moradora do bairro Santa Cruz da Serra, localizado no 3º distrito de Duque de Caxias, Sindy Macario, de 35 anos, contou que aos 22 anos sofreu durante a gestação com síndrome de Hellp, uma complicação grave que pode causar lesões em órgãos e levar à morte.

“Durante a segunda gravidez, aos 32 anos, também sofri com pré-eclâmpsia. Então decidi, junto ao meu marido, que iria fazer a cirurgia de laqueadura. Posso afirmar que em pouco mais de um mês já consegui resolver tudo no HMMRC. Fui super bem atendida pela equipe médica maravilhosa. Obrigada a todos do hospital”, agradeceu Macario.



A laqueadura, ou ligadura de trompas, é um procedimento cirúrgico para a contracepção definitiva. Realizada por meio de uma pequena intervenção. A técnica consiste em bloquear as trompas de Falópio, impedindo que os óvulos sejam fertilizados. Apesar de ser segura, a cirurgia requer um processo criterioso de avaliação médica e consentimento, garantindo que a decisão do paciente seja tomada de forma consciente e informada.