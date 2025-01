Colônia de férias da Firjan - Paula Johas/Divulgação

Publicado 07/01/2025 17:18

Duque de Caxias - A Colônia de Férias Firjan SESI está pronta para receber crianças durante as férias escolares. Entre os dias 13 e 24/01/2025, será oferecida programação repleta de brincadeiras, oficinas, atividades esportivas e de lazer. As inscrições estão abertas até o dia 12/01 e podem ser feitas na própria unidade: Rua Artur Neiva 100 - 25 de Agosto.

O diferencial da Colônia de Férias Firjan SESI está na programação, com turmas divididas por faixa etária, para crianças entre 4 e 14 anos, o que garante dinâmica e atenção nas atividades. A classificação etária por turma: 4 a 5 anos, 6 a 7 anos, 8 a 10 anos, 11 a 14 anos. Os participantes desfrutarão da infraestrutura dos Centros de Promoção da Saúde Firjan SESI, supervisionados por uma equipe de profissionais qualificados. Nesta edição, as atividades serão realizadas no período da tarde, das 13h às 17h.

A programação inclui oficinas de saúde, alimentação saudável, mindfulness kids, dança, diversas modalidades esportivas, atividades maker, jogos cooperativos, torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe para garantir muita energia e diversão. E os responsáveis, que estarão de férias junto com as crianças, poderão conhecer a infraestrutura dos Centros e até iniciar uma atividade física, como a academia.