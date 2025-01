Duque de Caxias garante refeição saudável para estudantes - Divulgação

Duque de Caxias garante refeição saudável para estudantesDivulgação

Publicado 08/01/2025 18:16

Duque de Caxias - A partir do dia 4 de fevereiro, mais de 75 mil estudantes da rede municipal de ensino de Duque de Caxias retornarão às aulas, com um incentivo extra para o aprendizado: a garantia de refeições saudáveis, preparadas por profissionais capacitados.

Durante todo o ano letivo, a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria de Alimentação Escolar (CAESC), serve 120 mil refeições diariamente nas escolas municipais, oferecendo desde o café da manhã até o jantar para os alunos, dependendo do horário de permanência na unidade. Esse trabalho, que segue rigorosamente as normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), reflete o compromisso da prefeitura com a saúde, o bem-estar e o desempenho escolar dos estudantes.