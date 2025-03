Secretaria de Saúde de Caxias reúne diretores para executar normas técnicas - Divulgação

Secretaria de Saúde de Caxias reúne diretores para executar normas técnicasDivulgação

Publicado 24/03/2025 17:54

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), reuniu, no auditório da sede da Prefeitura de Duque de Caxias, diretores das unidades e hospitais para tratar do alinhamento e execução da Norma Reguladora n. 32, por determinação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na rede municipal.

O encontro teve como objetivo garantir o cumprimento da NR-32 em todas as unidades de saúde, estabelecendo diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Entre as recomendações, está a necessidade de medidas preventivas e capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro, abrangendo diversos riscos no ambiente hospitalar.

Para tratar do tema, o DAS contou com a participação da palestrante, Enfermeira do Trabalho, Rita Maria Filgueira. O evento contou ainda com as presenças da secretária municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano; da diretora do DAS, Dra. Célia Guerra, entre outros.

O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho; fumar; uso de adornos e manuseios de lentes de contato; uso de unhas postiças e longas (acrigel e alongamentos); uso de crachá com cordão; uso de vestimentas inadequadas; e que os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com EPIs e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais são alguns dos destaques da atualização da normativa.