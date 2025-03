Prefeito Netinho Reis - Divulgação

Prefeito Netinho ReisDivulgação

Publicado 25/03/2025 19:48

Duque de Caxias - A administração municipal segue investindo em segurança pública para melhorar os índices da cidade da Baixada Fluminense. O prefeito Netinho Reis destacou a compra de novas viaturas para a Guarda Municipal e iniciou as obras de construção da nova sede do órgão.

"Será a sede da Guarda Municipal armada com sala de treinamento, auditório. É este conforto que vamos garantir para os novos profissionais", destacou Netinho.

O prefeito também afirmou que está adquirindo 100 câmeras de monitoramento, com câmeras de reconhecimento facial. No Centro Integrado de Segurança serão mais mil câmeras com reconhecimento facial.

"Queremos uma cidade cada vez mais segura para os nossos moradores", pontuou.