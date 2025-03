Seminário em Caxias abre as comemorações dos 29 anos do CEATA - Divulgação

Publicado 25/03/2025 19:55

Duque de Caxias - No mês de maio, o Centro de Atenção Total ao Adolescente de Duque de Caxias (CEATA) completará 29 anos de serviços no apoio aos adolescentes, garantindo seus direitos e acesso à saúde, educação e proteção. Como parte da programação de aniversário, a direção do CEATA realizou, nesta segunda-feira (24/03), o seminário “O futuro das telas: Os impactos na saúde da criança, do adolescente e da família”.

Três palestrantes compartilharam suas especialidades e conhecimentos com o público presente: Cintia Carvalho J. Vieira (Psicóloga) tratou do tema “A criança e o adolescente na era digital: Desafios da família e da sociedade”; Jocielle Rodrigues Peçanha (Psicóloga) falou sobre “O impacto das telas na educação e a repercussão da Lei 15.100”; e, por fim, o Assistente Social Alexandre M. Valentino participou com o tema ”Qual o papel do Conselho Tutelar nesse contexto?”.



O evento contou ainda com as presenças da vice-prefeita Aline do Áureo; da vereadora Delza de Oliveira; da secretária de Saúde, Drª Célia Serrano; da diretora do DAS, Drª Célia Guerra; além de diretores do Hospital Municipal Duque e colaboradores da SMSDC.



Saiba mais sobre o CEATA

Com serviços especializados nas áreas de psiquiatria, clínica médica, ginecologia/obstetrícia, enfermagem, serviço social, fonoaudiologia, nutrição e psicopedagogia, o Centro de Atenção Total ao Adolescente de Duque de Caxias é a unidade de referência no município no atendimento para adolescentes de 10 a 17 anos, em situações de abuso, violência e também apoio voluntário para quem busca ajuda.



O CEATA tem como objetivo garantir os direitos fundamentais dos adolescentes, com acolhimento especializado e integração com diversas instâncias como Conselhos Tutelares, Vara da Infância e Juventude e o Ministério Público. Os atendimentos na unidade acontecem de três formas:

* Demanda espontânea - quando o adolescente ou responsável busca o serviço voluntariamente, para atendimentos multidisciplinares;

* Demanda obrigatória – em casos de adoção, abuso, violência doméstica ou atos infracionais, com o apoio de órgãos como o Ministério Público e DEAM;

* Demanda direcionada – Através de encaminhamentos feitos por escolas ou unidades de saúde.



Os atendimentos no CEATA acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30, no Hospital Municipal Duque (Policlínica), localizado na Avenida Dr. Manoel Lucas, s/nº - Parque Senhor do Bonfim.