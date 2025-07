Vacinação Antirrábica - Internet

Publicado 24/07/2025 21:24

Duque de Caxias - Em alusão ao Dia Mundial das Zoonoses, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) realizará, no próximo sábado, 26 de julho, uma grande ação de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, com atendimento simultâneo em seis pontos espalhados pela cidade.

O evento é uma forma de reforçar o compromisso da SVAVZ com a saúde pública e com o bem-estar animal, promovendo o controle da raiva urbana e fortalecendo o vínculo entre o poder público e a comunidade. A iniciativa será conduzida pela equipe técnica da Zoonoses e acontecerá das 9h às 12h, com foco na prevenção da raiva, uma doença grave de evolução rápida e 100% letal após o aparecimento dos sintomas; mas totalmente evitável com a vacinação anual dos animais de estimação.

A raiva é uma das zoonoses mais conhecidas, contudo existem diversas outras que também demandam atenção, como leptospirose, toxoplasmose, esporotricose, febre maculosa e leishmaniose. Por isso, a data também convida à reflexão sobre os cuidados com o ambiente, com a posse responsável de animais e com a importância da vigilância em saúde.

A SVAVZ reforça o convite para que todos os tutores levem seus cães e gatos, a partir de três meses de idade, aos pontos de vacinação no dia 26 de julho. Basta comparecer com o animal, utilizando guia ou caixa de transporte e, colaborar com essa ação de cuidado e prevenção.

Confira os pontos da vacinação antirrábica, que acontece neste sábado (26/07), das 9h às 12h:

* Gramacho – Praça Beto Um Amigo

Endereço: Avenida Rio Branco;

* Pilar – Praça do Gerador

Endereço: Rua Tel Aviv;

* Jardim Anhangá – Igreja Assembleia de Deus

Endereço: Rua M;

* Vila Leopoldina – Praça da Gaete

Endereço: Avenida General Rondon;

* Imbariê – Praça de Imbariê

Endereço: Avenida Coronel Sisson;

* Parque Equitativa – Praça da Equitativa

Endereço: Avenida Automóvel Clube.