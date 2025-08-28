Prainha, em Duque de Caxias, vai ganhar nova escola bilíngue - Divulgação

Prainha, em Duque de Caxias, vai ganhar nova escola bilíngueDivulgação

Publicado 28/08/2025 20:51

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias anunciou, nessa quarta-feira (27), a construção de mais uma escola bilíngue no município. A nova unidade que receberá o nome de Escola Municipal Professor Maurício Eugênio Figueiredo será erguida no bairro Prainha, no Primeiro Distrito, e terá capacidade para atender mil alunos da rede pública.

O prefeito Netinho Reis destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão em ampliar o número de vagas e em garantir ensino de qualidade para crianças e para jovens da cidade.

“Estamos investindo na educação de forma estruturada, oferecendo mais oportunidades e implantando unidades modernas, acessíveis e bilíngues, para que nossos alunos estejam preparados para o futuro”, afirmou o prefeito.

O projeto prevê 18 salas multiuso distribuídas em dois pavimentos. No térreo, funcionarão o setor administrativo, a recepção, nove salas de aula e sanitários destinados a alunos e funcionários, separados por gênero. Já no primeiro pavimento, além de salas multiuso, haverá uma sala de informática e banheiros para os estudantes. Os andares serão conectados por escada e por rampa, garantindo acessibilidade plena conforme as normas vigentes.



A nova escola faz parte do amplo programa de expansão da rede municipal de ensino. Atualmente, oito unidades estão em construção, e outras sete já foram inauguradas, ampliando significativamente a oferta de vagas e consolidando o município como referência em educação bilíngue na Baixada Fluminense.