Últimas vagas para cursos gratuitos do programa Cria RJ em Caxias Divulgação

Publicado 24/09/2025 19:45

Duque de Caxias - As vagas para o Programa CRIA RJ estão acabando, não perca esta oportunidade. O programa é uma plataforma de capacitação, de aceleração de negócios criativos e de fruição artística com foco em agentes culturais de territórios periféricos urbanos. A iniciativa, que chega ao município por meio da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade (SMCT/DC), tem patrocínio da Light e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio Janeiro, por intermédio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A realização é da Marco Zero e da Ibero Culturas com produção da WM Cultural.

Estão sendo oferecidas formações gratuitas e abertas a toda a comunidade de Duque de Caxias nas seguintes áreas: Audiovisual - Artes Visuais - Cultura Popular e Urbana – Dança – Música – Teatro – Moda – Gastronomia.

Para se inscrever, é necessário responder o formulário no sistema da prefeitura, por meio do link: https://smct.duquedecaxias.rj.gov.br/gestao , fornecendo as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail, profissão e o curso de que deseja participar (é possível selecionar mais de um).

Caso não tenha cadastro no sistema, é necessário criar um. Após o acesso, clique em “Programa CRIA RJ”. Em “Editais Abertos”, selecione o “Edital/Categoria” e escolha “Programa CRIA RJ”. Na sequência, clique em “Gerar formulário” e depois em “Preencher/editar formulário”. Por fim, clique em “Enviar”, para validar o preenchimento.

A SMCT alerta que a inscrição não garante a participação na capacitação, uma vez que o número de vagas é limitado. Os selecionados serão contatados por intermédio dos dados informados no formulário.

