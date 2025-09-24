Últimas vagas para cursos gratuitos do programa Cria RJ em Caxias Divulgação
Últimas vagas para cursos gratuitos do programa Cria RJ em Caxias
Estão sendo oferecidas formações nas seguintes áreas: Audiovisual - Artes Visuais - Cultura Popular e Urbana
Últimas vagas para cursos gratuitos do programa Cria RJ em Caxias
Estão sendo oferecidas formações nas seguintes áreas: Audiovisual - Artes Visuais - Cultura Popular e Urbana
Prefeitura de Caxias realiza operação contra ferros-velhos
Ação contou com apoio das forças policiais
Duque de Caxias ganha primeiro ecoponto
Espaço é destinado ao recebimento de materiais recicláveis
Hospital Moacyr do Carmo completa 17 anos em Duque de Caxias
Unidade de saúde está passando por ampla reforma
Caxias Shopping celebra o Dia da Árvore com distribuição de mudas e poesia
Haverá distribuição gratuita de 300 mudas de árvores nativas
Duque de Caxias se destaca em índice sobre gestão fiscal
Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) analisa as contas de mais de cinco mil municípios brasileiros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.