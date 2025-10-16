Museu do São Bento promove roda de conversa sobre experiência LGBTs Divulgação
Museu do São Bento promove roda de conversa sobre experiência LGBTs
Evento contará com emissão de certificado de participação
Estudantes de Caxias participam do aulão 'Esquenta Saeb'
Iniciativa reuniu estudantes do 9º ano das escolas da rede municipal
Fundec promove workshop voltado para escrita de projetos culturais
Saiba como participar
Prefeitura de Caxias promove ações sobre o Outubro Rosa
Confira a programação nas unidades de saúde
Inauguração do módulo de Segurança no Pilar é abordada por vereadores de Caxias
Objetivo é fortalecer o trabalho conjunto entre o 15° Batalhão da Polícia Militar, o PROEIS e a Guarda Municipal
Fundec e Degase avançam em diálogo para expandir oportunidades
Proposta tem como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade
