Museu do São Bento promove roda de conversa sobre experiência LGBTs - Divulgação

Publicado 16/10/2025 10:43

Duque de Caxias - No dia 22 de outubro (quarta-feira), o Museu Vivo do São Bento (MVSB) recebe o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Diferenças, Educação, Gênero e Sexualidade da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (NuDES - FEBF/UERJ) para discutir as experiências LGBTs no território da Baixada.

Participarão da atividade o professor doutor e coordenador do NuDES, Ivan Amaro, a estudante de Pedagogia da FEBF/Uerj e integrante do NuDES, Ana Jéssica, e o jornalista do MVSB, Rafael Nascimento.

Ivan Amaro: Doutorado (Unicamp). Professor Associado da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Mestrado/Doutorado da Unirio. Pesquisador dos estudos de gênero, sexualidade e educação. Coordenador do NuDES (Núcleo de Estudos e Pesquisas Diferenças, Educação, Gênero e Sexualidade).

Ana Jéssica: Graduanda em Pedagogia da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Bolsista de Iniciação Científica do NuDES.

Rafael Nascimento: Jornalista da Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, lotado no Museu Vivo do São Bento. Formado pela Universidade Veiga de Almeida. Pós-Graduando em Direitos Humanos e Relações Étnico Sociais pela PUC-PR.

O evento contará com emissão de certificado de participação (horas complementares). É necessário sinalizar que deseja o documento no ato da inscrição, que deve ser realizada via formulário disponível neste link.